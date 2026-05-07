Luis Caputo reconoció que aumentó la morosidad en las familias argentinas y explicó las causas

Luis Caputo reconoció que aumentó la morosidad en el sistema financiero y vinculó ese fenómeno al fuerte endeudamiento que tomaron muchas familias durante la etapa de alta inflación. Según explicó, una parte importante de los consumidores asumió créditos con tasas elevadas bajo la expectativa de que la inflación terminara licuando las deudas, algo que finalmente no sucedió.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Economistas de la TV Pública, donde el funcionario sostuvo que el cambio de escenario económico dejó expuestos a muchos hogares que habían recurrido al financiamiento para sostener gastos cotidianos o consumo . “La gente se sobreendeudó a tasas muy altas, pensando que la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”, afirmó.

Luis Caputo y Javier Milei salieron a cruzar a Domingo Cavallo tras sus declaraciones: qué se dijeron

Muchos argentinos han recurrido a la financiación para sostener el consumo diario.

Caputo reconoció más mora en créditos y tarjetas

El ministro de Economía contextualizó el aumento de la mora dentro de la transformación que atravesó el sistema bancario desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Según indicó, durante años gran parte del negocio financiero estuvo concentrado en financiar al Estado y no tanto al sector privado.

“Desde que llegó el presidente Milei, los bancos empezaron a funcionar nuevamente de bancos”, sostuvo Caputo. Sin embargo, reconoció que la expansión del crédito privado también derivó en un incremento de incumplimientos. “Eso generó cierta mora adicional”, admitió.

En ese contexto, señaló que mientras los indicadores de morosidad no bajen, el crédito seguirá mostrando una dinámica más lenta. Las dificultades comenzaron a reflejarse especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito, donde distintas entidades financieras ya registran mayores niveles de atraso en los pagos.

El Gobierno pidió a los bancos extender plazos y bajar tasas

Frente a ese escenario, Caputo reveló que el Gobierno mantuvo conversaciones con bancos para intentar aliviar la situación de los deudores.

Nosotros hablamos con los bancos y dijimos que traten de extender los plazos y cobrar tasas bajas. Algunos ya lo están haciendo, pero otros no. Son decisiones privadas. Nosotros hablamos con los bancos y dijimos que traten de extender los plazos y cobrar tasas bajas. Algunos ya lo están haciendo, pero otros no. Son decisiones privadas.

De acuerdo a Ámbito Financiero, el ministro aseguró además que las tasas de interés comenzaron a bajar en las últimas semanas como consecuencia del exceso de liquidez dentro del sistema financiero. Según detalló, los bancos volvieron a comprar títulos públicos y eso generó una caída importante de las tasas mayoristas.

Tarjeta de Crédito - Deuda El Gobierno solicitó a los bancos que bajen las tasas de interés. Foto: web

“Con el exceso de cash, los bancos comenzaron a comprar títulos públicos nuevamente y la tasa de interés bajó fuertemente, de niveles cercanos al 50% a valores cercanos al 25%”, sostuvo. No obstante, aclaró que esa reducción todavía no se trasladó completamente a los créditos para consumidores.

Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno

Durante la entrevista, el titular del Palacio de Hacienda volvió a respaldar el orden fiscal como eje central del programa económico. “Hoy el superávit es la madre de la estabilidad”, afirmó.

En paralelo, defendió la apertura económica y sostuvo que el objetivo oficial es aumentar la competencia para mejorar precios y acceso a bienes. “Queremos que la gente tenga acceso a los mejores bienes y a los mejores precios. Para que eso pase, debe haber competencia”, indicó.

También destacó el crecimiento de los depósitos y préstamos en dólares dentro del sistema financiero. Según precisó, actualmente los depósitos en moneda extranjera alcanzan los u$s38.000 millones, mientras que los préstamos rondan los u$s21.500 millones, ambos en niveles récord.

Finalmente, el ministro insistió en que el proceso de estabilización económica continuará en los próximos meses. “La inflación va a converger a la baja, vamos a tener mayor crecimiento y se va a generar mayor empleo”, concluyó.