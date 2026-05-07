7 de mayo de 2026
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Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de mayo de 2026

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de mayo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 7 de mayo de 2026

Por Sitio Andino Economía

Este jueves 7 de mayo de 2026, el dólar oficial cotiza en $1.410 para la venta en el Banco Nación y la compra cotiza en $1.360.

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A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 7 de mayo de 2026

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.380;
  • Para la venta a $1.400.

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 7 de mayo de 2026

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.426,74 para la compra;
  • A $1.427,12 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.477,49 para la compra;
  • A $1.477,49 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.768 para la compra;
  • A $1.833 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.580 para la compra;
  • En $1.680 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera:

  • A $644 para la compra;
  • A $1.553,89 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

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