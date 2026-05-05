El peso de la memoria argentina: por qué los dólares siguen en el colchón

La escena es cotidiana pero reveladora. Billetes de dólar húmedos, deteriorados y con olor a encierro reaparecen tras años ocultos en domicilios particulares. Alejandro Lamas, comerciante de autos usados en Buenos Aires, los reconoce de inmediato. Su experiencia no solo le permite detectar falsificaciones al tacto, sino también comprender un rasgo profundo de la economía argentina: la persistente desconfianza hacia el sistema financiero .

Con esa síntesis/anécdota la Agencia Internacional Bloomberg comienza un informe sobre la desconfianza de los argentinos a sacar sus dólares del colchón y blanquearlos ante el Estado en cuentas bancarias en el año en que se cumple un cuarto de siglo del corralito , que aún sigue vivo en la memoria de los ahorristas.

Lo cierto es que las iniciativas del gobierno de Javier Milei para incentivar el ingreso de dólares al circuito formal no han logrado modificar de manera significativa la conducta de los ahorristas. La respuesta, hasta ahora, ha sido tenue.

Las autoridades estiman que existen alrededor de 170.000 millones fuera del sistema bancario , una cifra que ilustra la magnitud del desafío. Ese volumen de recursos, de incorporarse al circuito financiero, podría dinamizar la economía, ampliar el crédito y sostener el crecimiento prometido tras el ajuste fiscal.

Sin embargo, los datos iniciales muestran una adhesión limitada. Desde la implementación del programa denominado “Inocencia Fiscal”, los depósitos en dólares aumentaron en menos de 1.000 millones. El mensaje oficial ha sido explícito: no se exigirán explicaciones sobre el origen de los fondos.

Pese a ello, la reacción de los ahorristas solo muestra cautela y, al contrario de lo que soñaban Javier Milei y Luis Caputo, la demanda de dólares se mantiene elevada: los argentinos adquieren cerca de 2.000 millones de dólares mensuales (solo a través del mercado oficial), cifra que puede triplicarse en contextos de incertidumbre política. Una porción de ese flujo (estimada en más del 10%) permanece en efectivo, fuera del sistema.

El dólar y la memoria del “corralito”

El trasfondo de este comportamiento remite a la experiencia traumática de diciembre de 2001, cuando la dupla De la Rúa/Cavallo implementó el “corralito” y, después del estallido, Eduardo Duhalde avanzó en la pesificación forzosa de los ahorros en dólares. La pérdida de valor fue inmediata y significativa, marcando un quiebre en la relación entre los ciudadanos y las instituciones financieras.

Desde entonces, sucesivas crisis cambiarias, episodios inflacionarios y cambios abruptos en las reglas de juego consolidaron una cultura de atesoramiento en moneda extranjera, predominantemente fuera del sistema bancario. En paralelo, el peso sufrió una depreciación sostenida, perdiendo prácticamente la totalidad de su valor real en la última década.

Prácticas de la economía cotidiana

El fenómeno no sólo se expresa en el ahorro doméstico, sino también en las prácticas comerciales. En operaciones como la compraventa de vehículos, propiedades o contrataciones turísticas, el uso de dólares en efectivo es habitual.

Bloomberg destaca que esa dinámica ha generado incluso particularidades propias del mercado argentino. Los billetes antiguos de 100 dólares, conocidos como “cara chica”, suelen cotizar con descuento frente a las versiones más nuevas, llamadas “cara grande”. La distinción, irrelevante en otros contextos, adquiere importancia en el circuito informal que opera en distintas zonas comerciales.

La agencia internacional cuenta como una excentricidad que los comerciantes, habituados a esta operatoria, desarrollaron habilidades específicas. Según Lamas, la detección de billetes falsos se apoya en la experiencia táctil más que en instrumentos tecnológicos. El contacto directo con el papel, afirma, permite identificar irregularidades con rapidez.

image El informe señala como rareza que las operaciones de autos o casas se realicen con dólares en efectivo.

Incentivos oficiales y límites estructurales

Desde el Gobierno sostienen que el contexto actual ofrece condiciones diferentes. La disciplina fiscal y el respaldo de los mercados financieros internacionales son presentados como señales de estabilidad. En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, promueve la bancarización del ahorro como una oportunidad de beneficio mutuo: los depositantes obtendrían rendimientos y el sistema ganaría liquidez.

El informe destaca con sorpresa que incluso entidades públicas como el Banco Nación han desplegado campañas para captar esos fondos, apelando a mensajes que buscan descomprimir el temor social. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas resulta, por ahora, acotado.

Los datos muestran que los depósitos en dólares alcanzaron niveles cercanos a los 40.000 millones, los más altos en décadas. No obstante, el flujo adicional derivado de las nuevas medidas es todavía marginal frente al volumen total de divisas fuera del sistema.

Confianza: el factor decisivo

Para la agencia internacional, el núcleo del problema no radica en los instrumentos, sino en la confianza institucional. Para muchos ahorristas, el riesgo de cambios abruptos en las reglas económicas continúa siendo determinante. La proximidad de futuros ciclos electorales refuerza esa percepción de incertidumbre.

Economistas del sector privado coinciden en que el potencial de repatriación de capitales es significativo, pero advierten que su concreción requiere condiciones sostenidas en el tiempo. La reconstrucción de la credibilidad no responde a medidas puntuales, sino a un proceso gradual.

En ese contexto, la conducta de los individuos aparece como una respuesta racional frente a la historia reciente. El dólar, más que una inversión, funciona como refugio de valor. Y el hogar, antes que el banco, como espacio de resguardo.

La escena de los billetes guardados bajo el colchón, lejos de ser anecdótica, refleja una economía donde la confianza sigue siendo el recurso más escaso.