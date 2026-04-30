30 de abril de 2026
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RIGI

El gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto de inversión bajo el RIGI

El Ministro de Economía de la Nación anunció que quedó habilitada otra iniciativa de inversión, esta vez para un gasoducto. Los detalles.

El gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto de inversión bajo el RIGI

El gobierno nacional aprobó un nuevo proyecto de inversión bajo el RIGI

TGS
 Por Sofía Pons

Este jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que fue aprobado un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una ampliación del gasoducto Perito Moreno, que llevará gas de Vaca Muerta a Buenos Aires.

Ya son 14 los proyectos de inversiones que fueron aprobados. El recientemente habilitado requerirá más de 500 millones de dólares, y otros 200 millones adicionales. Según indicó Caputo, la extensión del gasoducto estaría operativa en el invierno del próximo año.

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"El Comité Evaluador RIGI aprobó hoy el proyecto de ampliación de Transportadora de Gas del Sur (TGS) del gasoducto Perito Moreno. Permitirá tener 12 millones de metros cúbicos diarios más de gas en el anillo de Buenos Aires", anunció el Ministro.

Además, agregó que "beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del Gas Natural Licuado (GNL) que se desplaza".

Marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado. Marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado.

De acuerdo a Caputo, los 14 proyectos aprobados acumulan inversiones por 28.000 millones de dólares. Además, indicó que hay otras 22 iniciativas, que ascenderían la cifra a 97 mil millones.

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Ampliación del gasoducto Perito Moreno

Según la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS), el gasoducto Perito Moreno fue inaugurado en julio de 2023 y tiene una extensión total de 563 kilómetros. En octubre del año pasado, ENERSA le adjudicó la obra de extensión bajo una licitación nacional e internacional. El gasoducto irá desde Tratayén, Vaca Muerta, hasta Salliqueló, localidad de la provincia de Buenos Aires.

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Se trata de una obra clave, dado que no será necesario importar gas para abastecer la demanda invernal, sino que se usará el de Vaca Muerta. "TGS invertirá 220 millones de dólares adicionales en obras de ampliación en su sistema regulado, para posibilitar que el gas entregado en Salliqueló acceda a los centros de consumo ubicados en GBA, Litoral y el norte del país".

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