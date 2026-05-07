Qué es el per saltum y por qué la Corte Suprema lo rechazó en la reforma laboral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de per saltum impulsado por el Gobierno nacional en medio de la disputa judicial por la reforma laboral . La decisión representa un nuevo revés para la administración de Javier Milei y mantiene abierto el conflicto con la CGT por la validez de artículos clave de la ley aprobada por el Congreso .

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El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , resolvió por unanimidad declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro . Con esta definición, la causa continuará su recorrido en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal antes de llegar nuevamente a la Corte.

El per saltum es una herramienta judicial excepcional que permite “ saltear ” instancias inferiores para que la Corte Suprema intervenga de manera directa en una causa considerada de gravedad institucional .

En este caso, el Gobierno buscaba que el máximo tribunal revisara de inmediato la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, quien había suspendido 82 artículos de la reforma laboral sancionada por el Congreso.

Sin embargo, la Corte consideró que no estaban dadas las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar ese mecanismo extraordinario. Por ese motivo, rechazó el planteo oficial y dejó que el expediente siga su curso judicial ordinario.

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La disputa judicial se originó tras una presentación de la CGT, que cuestionó varios puntos centrales de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Entre los artículos discutidos aparecen modificaciones sobre indemnizaciones, contratos laborales, extensión del período de prueba, tercerización, banco de horas y cambios en las condiciones laborales.

Inicialmente, el juez Ojeda había suspendido la aplicación de esos artículos mediante una cautelar. No obstante, antes del pronunciamiento de la Corte, la Cámara de Trabajo revocó el efecto suspensivo de esa medida, lo que permitió que los artículos vuelvan a entrar en vigencia mientras continúa el análisis judicial del caso.

La decisión de la Corte significa un traspié político y judicial para el Gobierno nacional, que pretendía acelerar una definición favorable sobre uno de los pilares de su programa económico y laboral.

image Con esta decisión, la reforma laboral continua en debate. Foto: Archivo

Para la CGT, en cambio, el fallo representa una señal positiva dentro de la disputa judicial, ya que mantiene viva la discusión sobre la constitucionalidad y el alcance de la reforma.

La ley, aprobada definitivamente por el Congreso a fines de febrero y promulgada en marzo, introdujo cambios profundos en materia de despidos, indemnizaciones, licencias, vacaciones y horas extras. Desde su tratamiento parlamentario generó fuertes tensiones entre el oficialismo, sindicatos y sectores opositores, en uno de los debates laborales más sensibles de los últimos años.

Fuente: Clarín.