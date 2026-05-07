Mesa Federal Minera: el Gobierno Nacional y las provincias activan una alianza para atraer inversiones

La minería volvió a ocupar el centro de la agenda nacional con el lanzamiento de la Mesa Federal Minera , un espacio de articulación público-privada que busca coordinar políticas y generar condiciones para atraer inversiones en uno de los sectores estratégicos de la economía argentina.

El encuentro se realizó en San Juan y contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , junto a gobernadores de provincias mineras y referentes del sector empresario. Entre ellos estuvieron Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro .

Con Karina Milei y gobernadores se lanzará la Mesa Federal Minera en San Juan y ratificarán la Ley de Glaciares

La Mesa Federal Minera se presenta como una herramienta para alinear al Estado nacional, las provincias y el sector privado con un objetivo común: acelerar el desarrollo de proyectos, especialmente en minerales estratégicos como el cobre y el litio.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que el país atraviesa un “momento bisagra” para la actividad , apoyado en cambios macroeconómicos y en la construcción de un marco institucional más previsible. En ese sentido, se destacó el rol del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, que actualmente concentra proyectos mineros por unos 42.000 millones de dólares, con seis iniciativas ya aprobadas que representan más de 7.188 millones.

A esto se suma la vigencia de la Ley de Glaciares, bajo la cual se proyecta que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035, consolidando a la actividad como uno de los principales generadores de divisas.

Señales políticas y comparación con la región

Durante su intervención, Karina Milei planteó que la Argentina tiene un potencial minero históricamente desaprovechado y trazó una comparación directa con Chile, uno de los principales productores a nivel mundial.

IMG-20260507-WA0116 Desde el Gobierno nacional remarcaron que el país atraviesa un “momento bisagra” para la actividad minera.

“Chile exportaba más de 50.000 millones de dólares en minería en 2023, mientras que Argentina apenas alcanzaba los 4.000 millones”, señaló, marcando la brecha y el desafío de crecimiento del sector.

La funcionaria también apuntó a la necesidad de sostener reglas claras y estabilidad macroeconómica como condiciones indispensables para atraer inversiones de largo plazo.

Gobernadores y empresas, en una misma mesa

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la construcción de consensos entre Nación y provincias, un aspecto clave en una actividad donde los recursos naturales son de dominio provincial.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, sostuvo que el país atraviesa una etapa de consolidación tras años de trabajo conjunto y planteó que el desafío ahora es que los proyectos se traduzcan en empleo y desarrollo económico real.

Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, destacó que la combinación de orden macroeconómico, incentivos a la inversión y actualización normativa generó un escenario favorable para el desembarco de nuevos proyectos.

“Ahora es tiempo de la gente y del empleo”, resumió, en línea con la expectativa de que la minería se convierta en un motor de crecimiento para distintas regiones del país.

La minería como política de Estado

El lanzamiento de la Mesa Federal Minera también funcionó como una señal política de respaldo al sector. Desde el Gobierno nacional remarcaron que la actividad debe consolidarse como una política de Estado, con continuidad más allá de los cambios de gestión.

En ese marco, la articulación entre Nación, provincias, empresas y sindicatos aparece como uno de los pilares para avanzar en una agenda común que permita transformar el potencial geológico en inversiones concretas.

Con este nuevo espacio, la minería busca dar un salto cualitativo en su desarrollo, en un contexto global donde la demanda de minerales críticos —especialmente vinculados a la transición energética— abre una ventana de oportunidad para la Argentina.

Quiénes estuvieron presentes

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni; el diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Fernando Mayoraz; la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Ávila; el senador nacional por San Juan, Bruno Olivera; el senador nacional por Catamarca, Flavio Fama; y la senadora nacional por Salta, Flavia Royón.

Entre los gobernadores participaron Raúl Jalil (Catamarca); Martín Llaryora (Córdoba); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por el ámbito judicial asistió Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Por el sector empresario asistieron el presidente de Cámara Argentina de Empresas Mineras y de Minera Santa Cruz S.A., Roberto Cacciola; el vicepresidente de CAEM y representante de Glencore Pachón S.A., Martín Pérez de Solay; el vicepresidente de CAEM y representante de Minera del Altiplano S.A., Ignacio Costa; el vicepresidente de CAEM y representante de Argentina Fortescue, Sebastián Delgui; el vicepresidente de CAEM y representante de CEMINCOR, Hernán Soneyro; el vicepresidente de CAEM y representante de GEMERA y Andes Corporación Minera S.A., Michael Meding; la prosecretaria de CAEM y representante de Don Nicolás S.A., Verónica Nohara; el tesorero de CAEM y presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Franco Mignacco; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM y representante de Mansfield Minera S.A., Agustín Frezze; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM, Alfredo Vitaller; el vocal segundo de CAEM y presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Luis Morea; Santiago Dapelo, de CAEM y Fortescue; y Ernesto Cussianovich, de CAEM y Poliarquía.

Finalmente, participaron el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; y el secretario general de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez.