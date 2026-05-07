Karina Milei se reúne con gobernadores en San Juan para lanzar la Mesa Federal Minera

La Expo San Juan Minera vuelve a posicionarse como uno de los principales espacios de debate y consolidación de la minería en Argentina, pero esta vez con un condimento adicional: la presencia de Karina Milei y demás funcionarios del Gobierno Nacional junto a gobernadores de provincias mineras , entre ellos el de Mendoza, en el marco del lanzamiento de la Mesa Federal de Minería .

El encuentro no será solo técnico y declarativo . Llega en un momento donde la política minera vuelve al centro de la agenda nacional, con discusiones abiertas y con una nueva Ley de Glaciares aprobada.

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Con la presencia de Karina, el ministro de Justicia, Juan Mahines; el del Interior, Diego Santilli; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem;mel Gobierno nacional busca consolidar una foto de respaldo político junto a las provincias para sostener el marco normativo vigente y evitar tensiones que puedan frenar inversiones en proyectos principalmente de cobre y litio.

A los gobernadores de la "Mesa del Cobre": Marcelo Orrego (San Juan) será el anfitrión y participarán también Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), se sumarán Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) y posiblemente Claudio Poggi (San Luis).

El encuentro está previsto a las 17 en el Estadio del Bicentenario, donde se lleva a cabo desde este miércoles la 11º edición de la Expo Minera San Juan, condicionada por el viento Zonda, que ayer obligó a evacuar el predio y modificar el cronograma previsto para hoy.

Mesa Federal de Minería: coordinación entre Nación y provincias

La Mesa Federal de Minería funciona como un ámbito de articulación entre el Gobierno nacional y las provincias con actividad extractiva. Allí se discuten lineamientos de política pública, marcos regulatorios y estrategias para atraer inversiones.

En esta edición, el foco estuvo puesto en:

La necesidad de previsibilidad normativa

El desarrollo de la cadena de valor minera

La coordinación fiscal y ambiental

La inserción internacional del sector

La presencia de Karina Milei marcará un gesto político relevante. Su participación apunta a reforzar el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores, en un contexto donde la minería aparece como uno de los motores potenciales de divisas para el país.

La Ley de Glaciares, eje del encuentro

Uno de los puntos centrales del encuentro será la Ley de Glaciares, una normativa que regula la actividad minera en zonas de alta montaña y redefiniendo los ambientes periglaciares.

El Gobierno nacional busca “blindar” la ley, es decir, sostener su vigencia y evitar modificaciones que puedan generar incertidumbre en los mercados o conflictos judiciales.

Mendoza, entre la oportunidad y las restricciones

Mendoza viene intentando reposicionarse en el mapa minero, con nuevas normativas, pero sin grandes proyectos en explotación.

En ese marco, se busca insertar a la provincia en la agenda nacional minera, generar condiciones para atraer inversiones, especialmente en cobre y mostrar alineamiento con otras provincias productoras. Por eso, cada discusión nacional sobre minería tiene un impacto directo en la estrategia provincial.

Un sector en expansión y con expectativas de crecimiento

El trasfondo de la reunión es el crecimiento esperado de la minería en Argentina, especialmente en minerales críticos como el cobre y el litio.

La industria proyecta un aumento sostenido de inversiones en los próximos años, mayor demanda global vinculada a la transición energética y la necesidad de infraestructura y servicios asociados

Por eso, la coordinación política entre Nación y provincias, junto a los proyectos que buscan desarrollarse aparece como un factor clave para transformar el potencial en proyectos concretos.