Los desafíos de la minería argentina: lo que advirtieron desde los grandes proyectos de Argentina

En el marco de la Expo San Juan Minera , los principales proyectos del país expusieron sus avances y delinearon el escenario que viene para la industria. Más allá de los cronogramas y las cifras, las presentaciones dejaron un mensaje claro: el potencial está, pero el verdadero desafío es construir las capacidades para hacerlo realidad.

Infraestructura energética y vial, desarrollo de proveedores y profesionalización del capital humano fueron los ejes que atravesaron todas las exposiciones en la primera jornada de la 11º edición de la Expo Minera San Juan que se lleva a cabo en el Estadio del Bicentenario , en un contexto donde Argentina busca posicionarse como un actor relevante en minerales clave para la transición energética.

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En el marco de la Expo San Juan Minera , los principales proyectos del país expusieron sus avances y, sobre todo, los desafíos que deberán resolverse para que la minería argentina logre escalar.

Más allá de los números, hubo un diagnóstico común: el potencial geológico está, pero el desarrollo dependerá de la infraestructura, la profesionalización de proveedores y la capacidad de construir una cadena de valor sólida.

El diagnóstico fue transversal: el potencial geológico está, pero su desarrollo dependerá de resolver esos problemas estructurales.

Los Azules: el desafío de escalar con infraestructura y proveedores a la altura

El proyecto Los Azules, un desarrollo de cobre ubicado en la provincia de San Juan, se encuentra en etapa avanzada de desarrollo, avanzando hacia la decisión final de inversión (FID) prevista para 2026.

Durante la exposición, se planteó que el principal desafío no es técnico, sino sistémico: lograr que la infraestructura y la cadena de proveedores acompañen la escala del proyecto.

Con un plan que prevé iniciar construcción entre 2027 y 2029, y producir desde 2030 más de 205.000 toneladas anuales, Los Azules demandará servicios en múltiples frentes: montaje industrial, automatización, logística, ingeniería y tecnología.

Uno de los puntos críticos, señaló el referente de la empresa Emilio Miranda, es la infraestructura energética, especialmente la línea de alta tensión que permitirá electrificar la operación. Esto está directamente vinculado al objetivo del proyecto de operar con energías renovables y alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2038.

Además, se planteó un desafío estructural: la capacidad actual de proveedores podría no alcanzar para cubrir la demanda. En ese sentido, se remarcó la necesidad de asociatividad y desarrollo de proveedores locales, en un contexto donde la minería avanza hacia modelos más tecnológicos, con camiones autónomos y sistemas digitales.

Proyecto Los Azules minería cobre San Juan El Proyecto Los Azules fue aprobado por el RIGI. Proyecto Los Azules

El Pachón: el desafío del capital humano y proveedores con capacidad real

Leonardo Heras, de Glencore Pachón, presentó el proyecto El Pachón, un yacimiento de cobre ubicado en Calingasta, San Juan, que se encuentra en etapa de desarrollo.

Su exposición puso el foco en un desafío central: la preparación de la cadena de valor, especialmente de los proveedores.

Heras planteó que la minería argentina atraviesa un “momento bisagra”, pero advirtió que para aprovecharlo se necesitan empresas capaces de operar en condiciones reales de alta montaña, a más de 4.000 metros de altura.

El desafío, según explicó, es pasar de proveedores que ofrecen servicios a proveedores que resuelven problemas en terreno, con conocimiento técnico y capacidad operativa.

También remarcó una de las principales brechas del sector: el capital humano. La falta de equipos formados y preparados para este tipo de operaciones aparece como un limitante concreto.

“El proyecto no necesita solo contratos, necesita compromiso”, sintetizó, marcando la necesidad de una transformación en la cultura de trabajo de la cadena de valor.

Mansfield: el desafío de desarrollar proveedores locales en regiones con baja oferta

Daniel Altamirano, de Mansfield Minera, expuso la experiencia de una operación en marcha. La compañía explota un yacimiento de oro en la provincia de Salta, actualmente en etapa de operación, lo que le permite mostrar los desafíos concretos del día a día.

El principal eje de su presentación fue el desafío de desarrollar proveedores locales en regiones donde la oferta es limitada.

Altamirano explicó que, pese a trabajar con más de 600 proveedores, cumplir con el requisito de “compre local” del 70% es complejo, debido a la falta de empresas capacitadas en las zonas de influencia.

Esto obligó a la empresa a implementar programas específicos de desarrollo, con capacitaciones, relevamientos territoriales y acompañamiento a empresas para integrarse a la actividad.

Otro desafío clave es la eficiencia en la gestión de proveedores, lo que llevó a estandarizar procesos, planificar contrataciones a largo plazo y evaluar el desempeño de las contratistas.

Además, destacó la incorporación de criterios ESG, lo que suma una nueva exigencia para las empresas que buscan trabajar con la minería.

Vicuña: el desafío de coordinar un desarrollo complejo y altamente demandante

El proyecto Vicuña, enfocado en la producción de cobre (con subproductos como oro), está ubicado en el norte de la provincia de San Juan, cerca del límite con Chile, y se encuentra en etapa de desarrollo.

Leonardo Guevara explicó que se trata de un desarrollo complejo, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, y que avanzará en distintas etapas productivas.

El principal desafío es la coordinación de un proyecto de gran escala, que requerirá importantes obras de infraestructura, desde ampliaciones de planta hasta sistemas de transporte de mineral y redes eléctricas.

En particular, la interconexión eléctrica de alta tensión aparece como un eje crítico para sostener el desarrollo.

Por su parte, Patricia Higueras, de Veladero remarcó el desafío de construir una relación sólida con proveedores, ya que el proyecto demandará una articulación constante y de largo plazo.

“El desarrollo no es individual, es conjunto”, señaló, poniendo el foco en la necesidad de trabajar de manera integrada con la cadena de valor.

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Un desafío transversal: transformar el potencial en desarrollo real

Las exposiciones coincidieron en un punto: Argentina tiene proyectos de cobre y oro de escala internacional, pero enfrenta desafíos estructurales para concretarlos.

Infraestructura, proveedores y capital humano son los tres pilares que definirán si ese potencial se convierte en desarrollo real.

En ese contexto, la Expo San Juan Minera dejó algo más que presentaciones: dejó en claro qué necesita el país para que la minería deje de ser promesa y pase a ser motor.