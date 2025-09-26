26 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Inversiones

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan

El ministro de Economía anunció la habilitación del proyecto en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Mirá el mapa interactivo.

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan

Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan

Proyecto Los Azules

El proyecto se denomina Los Azules, empleará a más de 3.500 personas en forma directa e indirecta, y sumará exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales, según señaló el ministro.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre de 2025
El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza
MERCADO CAMBIARIO

El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

Específicamente se encuentra en el departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad de homónima, cerca de la frontera con Chile, a unos 3.500 metros de altitud en la Cordillera de los Andes. “Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de 15.700 millones de dólares”, indicó Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1971577495209009343&partner=&hide_thread=false

El proyecto minero está a cargo de la empresa Andes Corporación Minera, subsidiaria de McEwen Cooper. Se encuentra en una etapa avanzada de exploración, según el sitio web de la empresa. Además, su explotación será a cielo abierto y se prevé una vida útil de 27 años. Según lo planificado, iniciarían la producción en 2029.

Además del RIGI, Los Azules ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y el Estudio de Factibilidad en su etapa final.

Embed - McEwen Copper Los Azules - Spanish Subtitle

Proyectos presentados ante el RIGI que ya fueron aprobados

  • Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza.
  • Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro / Neuquén.
  • Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.
  • Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires.
  • Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, Buenos Aires.
  • Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta.
  • Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

Mapa interactivo

Embed

Temas
Seguí leyendo

El dólar sigue bajando mientras los bonos caen y el riesgo país sube

Banco Nación lanza un beneficio imperdible en gastronomía: comé y ahorrá

Soja: Cinco agroexportadoras se beneficiaron con 2000 millones de dólares

Atención productores: el Gobierno de Mendoza habilitó un registro tras la severa tormenta de granizo

Turismo: agosto 2025 marcó más viajes de argentinos al exterior que llegadas de extranjeros al país

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de septiembre de 2025

Un software de Mendoza potencia la gestión del desempeño con objetivos y resultados claves digitales

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Cuál es la situación del Paso Internacional Los Libertadores este viernes 26 de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de septiembre

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de septiembre en Mendoza.
el clima

Inestable con lluvias, el pronóstico para este viernes 26 de septiembre en Mendoza

uspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Suspenden las clases presenciales por viento Zonda en esta zona de Mendoza

Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Te Puede Interesar

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Por Sitio Andino Policiales
Un fuerte viento llegó al Gran Mendoza y anticipa la llegada de la tormenta
Por la tarde

Un fuerte viento llegó al Gran Mendoza y se esperan tormentas para la noche

Por Luis Calizaya
Suspenden las clases presenciales en el Sur y Valle de Uco
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales en toda la provincia