Aprobaron el octavo proyecto en el RIGI: es del rubro minero y está en San Juan Proyecto Los Azules

El proyecto se denomina Los Azules, empleará a más de 3.500 personas en forma directa e indirecta, y sumará exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales, según señaló el ministro.

Específicamente se encuentra en el departamento de Calingasta, a unos 80 kilómetros de la localidad de homónima, cerca de la frontera con Chile, a unos 3.500 metros de altitud en la Cordillera de los Andes. “Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de 15.700 millones de dólares”, indicó Caputo.

El Comité Evaluador aprobó hoy un nuevo proyecto RIGI. Se trata del primer proyecto de minería de cobre denominado Los Azules, en la provincia de San Juan. La inversión total es de USD2.700 millones. El proyecto empleará más de 3.500 personas en forma directa e… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 26, 2025 El proyecto minero está a cargo de la empresa Andes Corporación Minera, subsidiaria de McEwen Cooper. Se encuentra en una etapa avanzada de exploración, según el sitio web de la empresa. Además, su explotación será a cielo abierto y se prevé una vida útil de 27 años. Según lo planificado, iniciarían la producción en 2029.

Además del RIGI, Los Azules ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada y el Estudio de Factibilidad en su etapa final. Proyectos presentados ante el RIGI que ya fueron aprobados Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza.

(YPF Luz), Las Heras, Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro / Neuquén.

Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.

Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires .

. Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar) , Olavarría, Buenos Aires .

, Olavarría, . Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta.

