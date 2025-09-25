Dólar y mercados

Soja y agroexportadoras estrellas y beneficiarias de las retenciones cero

La soja y media docena de exportadoras se quedaron con los 7.000 millones de dólares en exportaciones agroindustriales con retenciones 0 en apenas 48 horas.

image
Por Marcelo López Álvarez

El gobierno nacional informó anoche que se logró alcanzar el cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el régimen de suspensión temporaria de los impuesto a las exportaciones ( retenciones), por lo que el programa fue dado de baja de manera oficial. La medida, que estuvo vigente por apenas unas horas, y tuvo como estrella a la soja y como grandes beneficiarias a media docena de agroexportadoras que se alzaron con casi 2000 millones de dólares extras que no llegaran ni al Estado ni a los productores.

Registro de DJVE y cumplimiento de la meta

Según los últimos datos disponibles, hasta el miércoles 24 de septiembre se registraron 11,46 millones de toneladas de DJVE, equivalentes a 4.180 millones de dólares FOB, lo que representa aproximadamente el 60% de la meta planteada. Durante las próximas horas, las autoridades actualizarán el listado total de embarques comprendidos en el régimen.

Participación del complejo sojero

El complejo sojero concentró la mayor parte de las registraciones. Los datos oficiales indican que se inscribieron 2,69 millones de toneladas de poroto de soja, 4,72 millones de toneladas de harina y 905.110 toneladas de aceite, sumando entre los tres productos el 72,6% del total de embarques beneficiados por la suspensión de retenciones. De manera destacada, las empresas agroexportadoras aprovecharon la oportunidad para registrar más de 2 millones de toneladas del nuevo ciclo 2025/26 con retenciones cero.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 11.47.06 AM
La soja la gran estrella de las liquidaciones de las grandes agroexportadoras, según el recuento realizado por la consultora especializada FyO de Rosario.

Trigo y maíz

El trigo se ubicó en segundo lugar, con 1,77 millones de toneladas registradas, de las cuales 890.000 toneladas corresponden a la nueva cosecha y están programadas para embarque en diciembre. Hasta la implementación del régimen, no se habían registrado operaciones de la campaña 2025/26.

En tanto, el maíz sumó 952.500 toneladas, cifra considerada baja frente al potencial exportador del país, ya que gran parte de la cosecha 2024/25 había sido despachada en meses anteriores. Para el ciclo 2025/26, los fondos adelantados por los agroexportadores se concentraron en las DJVE de soja, producto que soporta alícuotas más altas (26% para el poroto y 24,5% para la harina y el aceite) frente al 9,5% que grava al maíz.

image
La soja sigue siendo la estrella argentina en cualquier situación

Esquema de adelanto de divisas

El régimen establecía que los exportadores debían adelantar divisas provenientes de operaciones futuras de comercio exterior, generando un esfuerzo financiero adicional para las compañías, que debían cumplir con la exigencia de liquidación de fondos antes de realizar los embarques. Este mecanismo, si bien limitó la participación de algunos cultivos con menores retenciones, permitió concentrar recursos en los productos de mayor valor fiscal.

Aceite de girasol y perfil de exportaciones

Finalmente, en el caso del aceite de girasol, se registraron DJVE libres de derechos de exportación por casi 178.000 toneladas, con la mayor parte de los embarques programados para octubre y noviembre. La distribución de los registros evidencia un perfil concentrado de las exportaciones en el corto plazo, reflejando la estrategia de las agroexportadoras frente al esquema de incentivos del gobierno.

Evaluación del sector y continuidad del régimen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1971208469463122113&partner=&hide_thread=false

Con la finalización del programa, el sector agroindustrial evalúa los resultados y la potencial continuidad de políticas que busquen equilibrar la presión fiscal sobre las exportaciones y la necesidad de ingreso de divisas para la economía nacional.

Ayer, el Gobierno dio una señal de cuál puede ser el camino en los próximos días. A media mañana, el vocero Manuel Adorni comunicó que el régimen de retenciones cero continuaba para las exportaciones de carnes bovinas y aviar hasta la fecha de finalización del decreto el 31 de octubre, pero son valores marginales frente al gran negocio que cerraron las cinco grandes agroexportadoras, apoderándose de casi 2.000 millones de dólares del Estado y los productores.

