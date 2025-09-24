Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

La política del gobierno nacional indicaba que el beneficio para el campo regía hasta completar el cupo o, en caso contrario, hasta el 31 de octubre.

Por Sitio Andino Economía

En la noche de este miércoles, el vocero presidencial publicó que el gobierno nacional anunciaría "grandes noticias para Argentina". Minutos después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que vuelven las retenciones tras alcanzar el cupo establecido.

"ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el Decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", indica el comunicado.

Facundo Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo.
Correa Llano celebró la eliminación de las retenciones y dijo que fortalecerá al sector productivo
Javier Milei con Scott Bessent
Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones
Vuelven las retenciones tras cumplir el cupo establecido por el gobierno

El programa de retención 0% regía hasta el 31 de octubre o hasta completar los 7.000 millones de dólares. "A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025", aclaró la entidad.

El objetivo del gobierno era incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. Con esta resolución, el Gobierno buscaba reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.

