Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

En la noche de este miércoles, el vocero presidencial publicó que el gobierno nacional anunciaría "grandes noticias para Argentina". Minutos después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que vuelven las retenciones tras alcanzar el cupo establecido.
"ARCA informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el Decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", indica el comunicado.
El objetivo del gobierno era incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. Con esta resolución, el Gobierno buscaba reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior.