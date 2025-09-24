La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Tras la reunión con el presidente Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),Kristalina Georgieva, aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta” y destacó el desarrollo del encuentro con los funcionarios del gobierno argentino.
“Fue una reunión excelente. Nos vamos a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa. Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.
Del encuentro que tuvo lugar en Nueva York participaron el ministro de Economía,Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Georgieva estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack.
La economista búlgara afirmó que desea “lo mejor” para el país y destacó que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, donde mencionó a la baja de la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, remarcando la actividad económica, que viene de registrar una caída.
“Todo el apoyo es muy importante y positivo”, concluyó Georgieva. Tiempo después, en un posteo que hizo en sus redes sociales, calificó la reunión con el mandatario argentino como “muy constructiva”.
Very constructive meeting with President @JMilei today in New York. We stand with Argentina as it implements policies to safeguard stability, reduce inflation, rebuild reserves, and boost growth prospects. pic.twitter.com/RUrh84q70D
“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de US$20.000 con el Banco Central (BCRA). Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.