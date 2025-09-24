En Nueva York

La Directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

En su visita a Estados Unidos, el Presidente y el ministro de Economía mantuvieron un encuentro con la titular del FMI, quien destacó la labor del gobierno.

La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta

La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Oficina del Presidente
Por Sitio Andino Política

Tras la reunión con el presidente Javier Milei, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró que la Argentina “está yendo en la dirección correcta” y destacó el desarrollo del encuentro con los funcionarios del gobierno argentino.

“Fue una reunión excelente. Nos vamos a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa. Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.

Lee además
El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el respaldo que el gobierno de Estados Unidos manifestó este lunes a la Argentina.
Búsqueda de financiamiento

El FMI celebró el respaldo de Estados Unidos a la Argentina
Con el dólar en alza, Javier Milei y Luis Caputo se reúnen con Trump y el FMI. 
Viaje a Nueva York

Milei y Caputo se reúnen con Trump y el FMI para negociar apoyo financiero

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes. La Argentina está yendo en la dirección correcta” - Kristalina Georgieva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1970942013341303083&partner=&hide_thread=false

Reunión entre el Ejecutivo nacional y el FMI

Del encuentro que tuvo lugar en Nueva York participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein, el viceministro de Economía, José Luis Daza; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur. Georgieva estuvo acompañada por la vocera del organismo, Julie Kozack.

La economista búlgara afirmó que desea “lo mejor” para el país y destacó que “las cosas que van para abajo tienen que mantener ese camino”, donde mencionó a la baja de la pobreza y la inflación, mientras que “las que suben tienen que continuar así”, remarcando la actividad económica, que viene de registrar una caída.

“Todo el apoyo es muy importante y positivo”, concluyó Georgieva. Tiempo después, en un posteo que hizo en sus redes sociales, calificó la reunión con el mandatario argentino como “muy constructiva”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KGeorgieva/status/1970943013158547677&partner=&hide_thread=false

“Apoyamos a Argentina en la implementación de políticas para salvaguardar la estabilidad, reducir la inflación, reconstruir las reservas e impulsar las perspectivas de crecimiento”, dijo vía X.

El encuentro con la titular del FMI se da luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara la negociación de un swap de US$20.000 millones con la Argentina y la compra de bonos de la deuda, en caso de que la situación lo exija.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de US$20.000 con el Banco Central (BCRA). Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

Temas
Seguí leyendo

El presupuesto de Milei reafirma el fuerte ajuste y el fiscalismo como única política

Presupuesto 2026: el desafío de Javier Milei para cumplir con el FMI con ingresos debilitados

Alfredo Cornejo participará en Chile del Comité de Integración Paso Pehuenche

El Senado le dio despacho a la reforma del Estatuto del Empleado Público: cuándo llegaría al recinto

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cómo saber si soy presidente de mesa?

Alfredo Cornejo recorrió obras en una escuela "emblemática" de Malargüe

Milei en Naciones Unidas: fuerte mensaje contra la ONU, exigió la liberación de Gallo y reclamo por Malvinas

Javier Milei agradeció los anuncios económicos del gobierno de Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento. video
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Las Más Leídas

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Te Puede Interesar

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Por Natalia Mantineo
La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta
En Nueva York

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Por Sitio Andino Política
Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Por Sitio Andino Policiales