José Valerio: "En la Facultad enseñamos un modelo jurídico que no condice con nuestra Constitución"

El juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio , cuestionó la formación jurídica en Argentina al advertir que “en la Facultad de Derecho enseñamos un modelo que no condice con nuestra Constitución” , y planteó que esa contradicción impacta directamente en la relación entre la ciudadanía y el sistema judicial.

La definición surgió en el marco de un abordaje sobre dos conceptos centrales para la vida democrática —la Ciudadanía y la República —, durante el primer episodio de un nuevo ciclo de Andino Streaming que lleva ese nombre, en el cual se analizó el rol del ciudadano, el funcionamiento de las instituciones y los desafíos para fortalecer el sistema democrático .

El magistrado planteó que la ciudadanía no es un concepto abstracto, sino el eje sobre el que se sostiene la República. Advirtió sobre la necesidad de recuperar su sentido en la actualidad. Explicó que, a diferencia de otros sistemas como la monarquía, el modelo republicano (que adoptó Argentina en su Constitución) requiere de una participación activa de la sociedad para funcionar y limitar el poder.

Cuantos más empleados y funcionarios tiene un juez, mayor es la distancia con el ciudadano Cuantos más empleados y funcionarios tiene un juez, mayor es la distancia con el ciudadano

El rol del ciudadano en el sistema democrático

Valerio recordó que el modelo argentino se basa en una tradición republicana de tipo “ateniense”, derivado de la democracia griega, donde el ciudadano no solo elige representantes, sino que también ejerce directamente la soberanía.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#CiudadaníayRepública | En el primer episodio de "Ciudadanía y República", un nuevo ciclo de entrevistas conducido por Facundo La Rosa (@facularosa_) y José Valerio (@josevirgiliovalerio), se abordan dos conceptos fundamentales para la vida democrática que muchas veces parecen lejanos en la cotidianidad. El espacio propone una reflexión clara y cercana sobre el funcionamiento de las instituciones y la importancia de conocer los derechos individuales para fortalecer el sistema republicano. Durante la conversación, se analiza el rol activo que debe tener el ciudadano más allá del momento del voto, explicando cómo la República tiene la capacidad de acercar la Justicia a la vida de las personas. Los conductores destacan que una sociedad informada y comprometida con sus instituciones se vuelve menos vulnerable ante las crisis y los autoritarismos, convirtiendo a este episodio en una herramienta clave para entender las bases de nuestra democracia. Leé todos los detalles en sitioandino.com #CiudadaníaYRepública #Democracia #Instituciones #ParticipaciónCiudadana #Política #Mendoza" View this post on Instagram

En ese sentido, remarcó que la participación no se agota en el voto en elecciones, sino que se extiende a otros ámbitos institucionales. En el ámbito judicial, uno de los ejemplos más claros es el juicio por jurados, que en Mendoza se implementa desde 2019. “El ciudadano ejerce soberanía cuando toma decisiones en un juicio, a través de un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad”, detalló.

Según el juez, este tipo de mecanismos acercan la Justicia a la sociedad y refuerzan el concepto de que el poder reside en el pueblo, en línea con lo que establece la Constitución Nacional.

Ciudadanía y República - episodio 1 - Facundo La Rosa José Valerio (02) Comenzó el ciclo "Ciudadanía y República" de Andino Streaming, con José Valerio y Facundo La Rosa. Foto: Mike Bartoluce

La distancia entre la Justicia y la sociedad

Uno de los puntos centrales del análisis fue la percepción de que la Justicia está alejada de la ciudadanía, algo que Valerio atribuyó a una formación jurídica que todavía arrastra rasgos de modelos más elitistas, como el romano. “Tenemos una formación basada en un modelo distinto al constitucional, más cercano al romano, donde decide el experto”, especificó.

Para el magistrado, esa lógica genera una brecha entre jueces y ciudadanos, ya que el sistema termina concentrando las decisiones en estructuras técnicas y burocráticas.

Un agravante —según su visión— es la propia dinámica interna del Poder Judicial, donde la delegación de tareas y el volumen de causas dificultan el contacto directo con las personas. “Cuantos más empleados y funcionarios tiene un juez, mayor es la distancia con el ciudadano”, sentenció.

10 de Julio de 2025, Poder judicial mendoza, palacio de justicia, judiciales, fachada José Valerio cuestionó la "grieta" entre la Justicia y la ciudadanía. Foto: Cristian Lozano

Esa sobrecarga de trabajo (gran cantidad de expedientes) del sistema judicial impide un abordaje personalizado de los casos y atenta contra la calidad de los dictámenes de los magistrados. Principalmente los del máximo tribunal. “Hay que definir cuántas causas se pueden resolver válidamente con un tratamiento serio y personalizado”, planteó en tal sentido.

En esa línea, cuestionó la tendencia local a judicializar todo tipo de conflictos, incluso aquellos que podrían resolverse por otras vías (conciliación, solución de conflictos, juicio abreviado, suspensión de juicio, etc.). “No todo tiene que terminar en un juicio. Hay muchas situaciones que pueden resolverse antes, sin necesidad de llegar a un debate público”, postuló.

No todo tiene que terminar en un juicio; muchas situaciones pueden resolverse antes No todo tiene que terminar en un juicio; muchas situaciones pueden resolverse antes

José Valerio: "Hay que erradicar la lógica del expediente"

Además del diagnóstico, el ministro de la Corte enumeró una serie de transformaciones que considera clave para mejorar el funcionamiento del sistema judicial y erradicar la cultura de la "litigiosidad permanente" imperante en la provincia y el país.

Reformar la formación universitaria en Derecho , adaptándola al modelo constitucional vigente y alejándose de la currícula basada en el Derecho Romano.

, adaptándola al modelo constitucional vigente y alejándose de la currícula basada en el Derecho Romano. Actualizar los planes de estudios en los niveles de educación obligatoria (Primaria y Secundaria), para fortalecer la formación cívica, "orientada a las circunstancias que vivimos hoy, y a la forma cómo lo vamos a encarar".

(Primaria y Secundaria), para fortalecer la formación cívica, "orientada a las circunstancias que vivimos hoy, y a la forma cómo lo vamos a encarar". Modernizar la gestión judicial , dejando atrás el modelo basado en expedientes.

, dejando atrás el modelo basado en expedientes. Promover métodos alternativos de resolución de conflictos, para reducir la litigiosidad.

“Hay que erradicar la lógica del expediente y aprender a resolver de manera más ágil”, sintetizó Valerio. Aunque —insistió— el desafío no es solo jurídico, sino también cultural; y requiere repensar el rol de las instituciones y de la ciudadanía.

Ciudadanía y República - episodio 1 - Facundo La Rosa José Valerio (08) Foto: Mike Bartoluce

Sobre "Ciudadanía y República"

“Ciudadanía y República”, de Andino Streaming, es un ciclo de contenido institucional y educativo, de periodicidad quincenal, orientado a explicar de manera clara y accesible los principales conceptos del sistema democrático, el funcionamiento de la Justicia y los derechos y deberes de los ciudadanos.

El programa busca acercar la Justicia a la ciudadanía y promover una participación informada en la vida democrática, a partir de un abordaje pedagógico de temas que suelen percibirse como lejanos o complejos.