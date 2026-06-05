La seguridad informática de usuarios y gobierno en riesgo ante el avance del cibercrimen

El crecimiento del ciberdelito se convirtió una amenaza global que supera las capacidades tradicionales de defensa de los usuarios, los gobiernos y las empresas , advirtió Gabriel Zurdo , especialista en riesgo tecnológico y negocios, quien destacó la importancia de avanzar en la seguridad informática .

El CEO de BTR Consulting en diálogo con Aconcagua Radio este viernes sobre el avance del cibercrimen . Aseguró que dejó de ser un problema exclusivamente tecnológico para convertirse en un fenómeno global con implicancias económicas, sociales y geopolíticas .

Como ejemplo, señaló que los conflictos internacionales actuales tienen una dimensión digital que se extiende desde las disputas entre estados hasta las estafas que sufren usuarios corrientes. "El cibercrimen en su conjunto se acaba de constituir como una nueva industria", afirmó el especialista.

El factor humano, clave para los ciberdelincuentes

Según explicó, el principal objetivo de los ciberdelincuentes sigue siendo el factor humano. En ese sentido, advirtió que las personas administran cada vez más identidades digitales y están expuestas a una cantidad creciente de mensajes, alertas y solicitudes que facilitan los engaños. "Cualquier persona va a tener a lo largo de su vida un promedio de 11 perfiles de usuarios, es decir, 11 usuarios con su contraseña", señaló.

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Zurdo describió que muchas estafas se apoyan en situaciones cotidianas. Mencionó el caso reciente de un alto funcionario bancario que fue víctima de un intento de fraude tras reservar un turno en una peluquería mediante WhatsApp. Una vez obtenido el acceso a una cuenta, las consecuencias suelen multiplicarse. Los delincuentes utilizan perfiles secuestrados para pedir dinero a familiares y contactos bajo distintas excusas."Nuestra estadística indica que entre el 1 y el 2% del público que recibe este tipo de pedido engañoso termina transfiriendo el dinero", aseguró.

El experto remarcó que este fenómeno se replica en todo el mundo. Su empresa trabaja en más de 40 países y, según afirmó, bancos de Argentina, Brasil, Paraguay o Arabia Saudita enfrentan amenazas similares.

Además, alertó sobre el papel de la inteligencia artificial en la expansión de estas amenazas. Aunque aclaró que no busca generar alarma, consideró que la tecnología funciona como un acelerador de los riesgos existentes. "Cada vez consumimos más horas de pantalla, tenemos más conectividad y más cercanía de la tecnología, con un agravante que es la inteligencia artificial como factor de aceleración en todo este proceso de exposición y riesgo", indicó.

La respuesta de los gobiernos contra el ciberdelito

Respecto de la respuesta de los estados, Zurdo consideró que la carrera es desigual. Para Zurdo, la magnitud del fenómeno obliga a gobiernos, empresas y ciudadanos a revisar sus estrategias de protección. "La sociedad, el mercado y los gobiernos la corren de atrás", resumió.

En ese sentido, el Gobierno de Mendoza enviará a la Legislatura un proyecto de ley de ciberseguridad para sumar herramientas de prevención e investigación y contar con mayor capacidad de respuesta ante incidentes digitales. El Ejecutivo considera que deben construirse herramientas mediante cooperación internacional, capacitación permanente, actualización normativa y articulación entre el sector público, privado y académico.

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"El cibercrimen va más rápido y hasta en ocasiones tiene más recursos que las estructuras elefánticas de los estados". Como ejemplo mencionó el caso de Singapur, donde durante 2025 los ciberdelincuentes habrían robado U$S 1.400 millones y el gobierno endureció las penas, incorporando castigos corporales además de condenas de prisión.

Otro de los aspectos que más preocupación le genera es la exposición de niños y adolescentes a través de internet. A diferencia de décadas atrás, cuando los agresores podían identificarse dentro de una comunidad determinada, hoy el acceso a dispositivos conectados amplió exponencialmente los riesgos. "Nuestros hijos, sobrinos y ahijados están expuestos, a través de ese teléfono, a miles de millones de agresores sexuales alrededor del planeta", advirtió.

"Ayuno digital" como prevención

Como recomendación final, sugirió incorporar hábitos de desconexión digital: "Hagan cada tanto un ayuno digital. Desconéctense, den la vuelta a la manzana, pasen al perro. Eso les va a oxigenar la capacidad de pensamiento para no caer tan fácil en las trampas antes de entregar sus datos o el acceso a una cuenta".