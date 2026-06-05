El gobernador respaldó a Humberto Mingorance tras su imputación y descartó cambios en Aysam

Por primera vez desde que la Justicia avanzó con la imputación de Humberto Mingorance por los desbordes cloacales registrados en Los Corralitos, el gobernador salió públicamente a respaldar al presidente de Aysam y descartó cualquier posibilidad de apartarlo de su cargo.

El mandatario provincial se refirió al tema durante una rueda de prensa y sostuvo que la investigación judicial deberá seguir su curso, aunque remarcó que la imputación no implica una condena ni modifica, por el momento, la confianza política que mantiene en uno de sus funcionarios más cercanos.

"De ninguna manera", respondió al ser consultado sobre una eventual salida de Mingorance de Aysam. El gobernador insistió en que la causa se encuentra en una etapa inicial y señaló que corresponde esperar el avance de la investigación judicial.

"No considero de ninguna manera realizar cambios en el Gabinete. Si avanza la imputación porque estamos haciendo la inversión más relevante en toda la democracia en agua, saneamiento y cloacas ”.

Alfredo Cornejo, Humberto Mingorance Humberto Mingorance fue respaldado por el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El gobernador también cuestionó los fundamentos de la imputación y remarcó que "la imputación no está radicada en un hecho de corrupción, sino en que volcaron las cloacas en un canal de riego".

"La imputación es por la denuncia de Irrigación, que ahora los autorizó a hacer lo mismo en lugares similares. La toman como una imputación gravísima, pero yo no comprendo esa imputación de la Justicia porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opción que hacer lo que hicieron“, agregó.

Las declaraciones se producen pocos días después de que el fiscal Gabriel Blanco imputara a Mingorance y a otros directivos de la empresa por los hechos ocurridos en Guaymallén, donde la rotura de infraestructura cloacal derivó en el vertido de efluentes sobre un canal de riego.

Según la investigación judicial, el foco no está únicamente puesto en el colapso de la red sanitaria, sino también en las decisiones adoptadas posteriormente para afrontar la emergencia, entre ellas la intervención sobre un cauce de riego para desviar líquidos cloacales. Sin embargo, Cornejo defendió el accionar de Aysam y sostuvo que "cambiar un funcionario no cambia la situación de fondo, que es el plan estructural que tenemos y que ejecuta Aysam".

El gobernador defendió la gestión realizada por Aysam y sostuvo que la situación debe analizarse en el contexto de una infraestructura sanitaria con décadas de atraso.

En ese sentido, remarcó que Mendoza arrastra problemas estructurales en materia de saneamiento y aseguró que la actual administración viene ejecutando inversiones para revertir esa situación.

La imputación contra Mingorance se produjo luego de que la Justicia encuadrara el caso en presuntas infracciones vinculadas a la contaminación ambiental, tomando como base informes técnicos y actuaciones administrativas relacionadas con los desbordes registrados en la zona de Los Corralitos.

Cornejo vinculó la causa contra D'Agostino con una denuncia política

Durante la misma rueda de prensa, el gobernador también fue consultado por la situación judicial de Marcelo D’Agostino, exfuncionario provincial que recientemente fue imputado en otra causa.

Cornejo sostuvo que existen denuncias que tienen una fuerte carga política y pidió prudencia antes de emitir conclusiones definitivas sobre los expedientes en curso.

Marcelo D`agostino en la legislatura por extensión de dominio Marcelo D´Agostino. Foto: Yemel Fil

El mandatario afirmó que tanto D’Agostino como Mingorance tienen derecho a ejercer su defensa y consideró que las imputaciones deben ser analizadas dentro del proceso judicial correspondiente.

"No hay condenas", insistió el gobernador, quien planteó que las investigaciones recién comienzan y que será la Justicia la que deberá determinar responsabilidades.

Las declaraciones marcaron la primera reacción pública de Cornejo frente a dos expedientes que involucran a figuras vinculadas a su espacio político y que han generado repercusiones en el ámbito provincial.