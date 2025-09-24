Solicitaron a los supermercados rechazar aumentos de precios especulativos

La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) recomendó “extrema prudencia a los proveedores” y aconsejó a los asociados supermercadistas “actuar de manera decidida en defensa de sus clientes, rechazando aumentos de precios especulativos”.

En un comunicado titulado “el supermercadismo argentino pide prudencia”, CAS y FASA se pronunciaron “ante las actuales condiciones de volatilidad de los mercados, registradas en los últimos días”.

“A nuestros proveedores les sugerimos que observen atentamente lo que está sucediendo en el mercado y procedan en consecuencia, a aquellos que aumentaron sus precios para cubrirse de las fluctuaciones cambiarias de las últimas semanas, les pedimos que los retrotraigan , porque el mercado no reconocerá aumentos injustificados ”, señalaron las entidades relacionadas a la economía argentina.

En tanto, agregaron que “a quienes no aumentaron sus precios, más allá de situaciones puntuales justificadas, les decimos que los acompañamos en su actitud prudente , que además se ve plenamente justificada ante la caída de la demanda que todos estamos sufriendo”.

Las cámaras supermercadistas aconsejaron a sus asociados “no convalidar aumentos de aquellos proveedores que buscan cubrirse anticipadamente de una situación de crisis, que al día de hoy parece superada, considerando los acontecimientos recientes”.

“Los empresarios argentinos debemos erradicar totalmente el viejo hábito de aumentar los precios 'por si acaso', en ese sentido seguiremos actuando como un 'escudo protector' para que nuestros clientes sigan confiando en nosotros. Desde CAS y FASA comprometemos nuestro apoyo para ayudarlos a superar todas las circunstancias que se pudieran dar en caso de surgir negociaciones conflictivas con algunos de sus proveedores, algo que confiamos no sucederá”, concluyó el comunicado.