25 de mayo de 2026
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Mayorista

Extienden el Black Week mayorista: hasta cuándo siguen los descuentos en Mendoza

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas prorrogó las promociones. En Mendoza continúan las rebajas de hasta el 40% en alimentos, bebidas y productos de limpieza.

Se extiende el Black Week Nacional Mayorista

Se extiende el Black Week Nacional Mayorista

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció la extensión del Black Week Nacional Mayorista, luego del fuerte movimiento de ventas registrado durante la primera semana de promociones. La medida también alcanza a Mendoza, donde distintas cadenas continúan ofreciendo descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo.

La iniciativa había comenzado el 18 de mayo y originalmente terminaba este domingo 24, pero el incremento del consumo llevó a los organizadores a prolongar la campaña una semana más, hasta el próximo 31 de mayo. Según datos difundidos por CADAM, algunos locales registraron aumentos de ventas de hasta el 25%, además de una mayor presencia de familias que comenzaron a comprar por primera vez en supermercados mayoristas.

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En Mendoza, la propuesta incluye promociones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, tanto en sucursales físicas como en plataformas online.

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas extrendió una semana más promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas extrendió una semana más promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo.

Descuentos para sostener el consumo

Desde CADAM explicaron que el Black Week Mayorista surgió como una estrategia conjunta entre fabricantes, distribuidores y supermercados para intentar sostener el consumo en medio de la desaceleración inflacionaria y la caída de ventas.

Las promociones incluyen rebajas que pueden llegar hasta el 40%, aunque cada comercio define qué productos incorpora y qué porcentaje aplica en cada caso. La iniciativa está orientada tanto a comercios de cercanía como al consumidor final, un segmento que esta edición mostró una fuerte participación.

La extensión del evento también se conoció pocos días después de que el INDEC difundiera datos negativos para el sector mayorista. Según la Encuesta de Tendencia de Negocios de Supermercados y Autoservicios Mayoristas, el Indicador de Confianza Empresarial cayó 4,4% en abril y continúa en terreno negativo.

Cómo comprar y hasta cuándo siguen las ofertas

Las promociones estarán disponibles hasta el sábado 31 de mayo en unos 200 locales adheridos de todo el país, entre sucursales físicas y tiendas online.

Los descuentos alcanzan principalmente:

  • alimentos;
  • bebidas;
  • productos de limpieza;
  • artículos de perfumería.

Desde CADAM remarcaron que cada empresa puede definir libremente sus estrategias comerciales y promociones.

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