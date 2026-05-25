Cuánto aumentó la camiseta de la Selección Argentina: de Rusia 2018 al Mundial 2026

Faltan pocas semanas para el inicio del Mundial 2026 , el evento futbolístico que deja en vilo a gran parte del país. Se trata de una cita que reúne a familias y amigos atravesados por la emoción y la ilusión de ver triunfar a la Selección Argentina .

A lo largo de la historia de los mundiales, miles de hinchas han conservado las camisetas oficiales de cada edición como un recuerdo imborrable. Sin embargo, más allá del valor sentimental, ¿qué tan conscientes somos de la evolución de los precios?

El clima mundialista ya se siente en Mendoza: cuánto cuesta vestir la camiseta oficial de Argentina

Para ilustrar el interrogante, basta con mirar los números. En el Mundial de Rusia 2018 , la camiseta oficial costaba $1.649 . Hoy , de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la camiseta oficial se comercializa a $245.000.

Si se compara el valor actual con el de Rusia 2018, el resultado es exorbitante: en apenas ocho años la camiseta subió un 14.757% . Dicho de otro modo, hoy cuesta casi 149 veces más que hace dos mundiales .

Si tomamos una referencia más cercana, la diferencia se achica, aunque sigue siendo impactante. Durante el Mundial de Qatar 2022, el torneo que consagró a la Argentina campeona del mundo, la camiseta oficial tenía un precio de $16.999. Actualmente cuesta $245.000, lo que representa una suba de 1.341% en cuatro años.

La cifra adquiere otra dimensión al compararla con la inflación. Mientras la camiseta aumentó más de trece veces su valor desde Qatar 2022, la inflación acumulada en Argentina durante ese período rondó el 946%, según los datos oficiales del INDEC.

Es decir, el precio de la camiseta avanzó por encima de la inflación acumulada de esos años.

Copa del mundo futbol, mundial qatar 2022, festejos en mendoza, final Festejos del Mundial 2022 en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Evolución del precio en ocho años

La evolución de los precios en los últimos tres mundiales fue la siguiente:

Mundial Rusia 2018: $1.649

Mundial Qatar 2022: $16.999 (+930,9% respecto de 2018)

Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá): $245.000 (+1.341,3% respecto de 2022)

En términos generales, entre Rusia 2018 y Mundial 2026, el valor de la camiseta oficial pasó de $1.649 a $245.000, lo que equivale a un incremento acumulado de 14.757% en ocho años.

Estos números reflejan que, tal vez, no todos puedan estrenar la camiseta oficial en este Mundial. Pero la ilusión de ver jugar a la Selección, de compartir un partido en familia o de celebrar un gol con amigos sigue estando al alcance. Y eso, cada cuatro años, también forma parte de la fiesta de los argentinos.