Andino Mundialista, capítulo 4: la Selección Argentina no solo juega, también las canta y se ilusiona

Andino Mundialista, capítulo 4: la Selección Argentina no solo juega finales, también las canta y se ilusiona

El cuarto capítulo de Andino Mundialista propone un recorrido emotivo por las canciones e himnos que marcaron a la Selección Argentina en cada Mundial. Desde clásicos inolvidables hasta el fenómeno cultural de “ Muchachos ”, la propuesta revive las melodías que acompañaron festejos, derrotas y esperanzas de generaciones enteras de hinchas argentinos .

Embed - El Cancionero de la Ilusión: Himnos de un Sentimiento

Hay preocupación por Dibu Martínez: qué dicen los estudios médicos de este viernes

El fútbol entra por los ojos, pero permanece en la memoria a través de la música . Argentina no solo juega finales, sino también las canta . Cada Copa del Mundo dejó canciones capaces de unir a desconocidos en un abrazo , transformar una tribuna en un coro colectivo y convertir una ilusión deportiva en un sentimiento popular .

El episodio pone el foco en “ Muchachos ”, la canción que se convirtió en la gran banda sonora del Mundial de Qatar 2022 y que terminó trascendiendo las canchas para instalarse como un fenómeno social y cultural .

“Muchachos no fue solo una canción, fue el tercer integrante de la delantera con Messi y Julián ”, plantea este capítulo al analizar cómo una melodía nacida en 2003 terminó transformándose en un himno nacional durante la conquista de la tercera estrella.

Andino Mundialista Episodio 4 (05) Hechos, curiosidades y más: Andino Mundialista se anticipa al Mundial 2026 con más microepisodios. Foto: Mike Bartoluce

La letra, cargada de referencias emocionales, logró conectar distintas generaciones de argentinos, desde la mención a los excombatientes de Malvinas hasta las figuras de Diego Maradona y Lionel Messi. En Mendoza, como en todo el país, el estribillo de “Quiero ganar la tercera ” sonó en plazas, barrios, autos y estadios durante cada partido de la Copa del Mundo.

Italia 90, otra de las canciones que marcaron la época

Pero el recorrido musical de la Selección no comienza en Qatar. El programa también retrocede hasta Italia 90 para recordar “Un’estate italiana ”, considerada por muchos como una de las mejores canciones de la historia de los Mundiales.

La melodía remite automáticamente a las imágenes de Carlos Bilardo observando el partido desde el banco, al tobillo inflamado de Diego y a las históricas atajadas de Sergio Goycochea. Una canción que quedó asociada para siempre a la épica de aquella Selección subcampeona.

El capítulo también recupera otros clásicos populares como “Me das cada día más” con la voz de Valeria Lynch, canciones que acompañaron las transmisiones radiales y televisivas de distintas generaciones. En Mendoza, esos temas todavía sobreviven en la memoria colectiva de quienes vivieron los partidos alrededor de una radio AM o frente a televisores con señal entrecortada.

El aporte mendocino al folclore futbolero

La propuesta de Andino Mundialista también pone la mirada sobre el folclore local y el modo en que las canciones nacidas en las tribunas terminan llegando a la Selección.

Los ritmos de murga, los bombos y las adaptaciones futboleras forman parte de una identidad que también se construye desde las canchas mendocinas y que encuentra eco en estadios mundialistas.

Copa del mundo futbol, mundial qatar 2022, festejos en mendoza, final Campeón en diferentes décadas: la Albiceleste hace historia con música. Foto: Cristian Lozano

“ El aguante mendocino tiene una tonada especial ”, plantea este episodio al destacar cómo los cánticos populares se transforman con expresiones y modismos propios de cada región.

Camino al Mundial 2026: ¿Cuál será el próximo hit?

Con la mirada puesta en la próxima Copa del Mundo, el programa también abre la discusión sobre cuál será la próxima canción capaz de acompañar a la Selección rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Nuevos ritmos urbanos, influencias del trap o la cumbia y las transformaciones culturales de las tribunas aparecen como parte de un debate que ya empezó entre los hinchas. Sin embargo, hay algo que nunca va a cambiar, y es la necesidad de cantar para creer.

Andino Mundialista: el ciclo de Andino Streaming para calentar motores en la previa de EEUU/México/Canadá 2026

Y si el primer capítulo abrió la puerta a la historia, y el segundo se enfocó en decisiones técnicas, este cuarto episodio confirma que el viaje recién empieza a tomar vuelo. Andino Streaming sigue recorriendo los momentos, protagonistas y debates que atraviesan a la Selección, con la mirada puesta en lo que viene.

Andino Mundialista Episodio 4 (01) Seguí y conocé más en Andino Mundialista: un nuevo capítulo cada semana. Foto: Mike Bartoluce

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya está en marcha, entre nostalgia, renovación y nuevas ilusiones. Y en ese camino, Andino Mundialista propone seguir reviviendo —y también repensando— las páginas que marcaron al fútbol argentino. No te pierdas los próximos episodios. Esto todavía tiene mucho por contar.