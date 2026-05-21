Mundial 2026: el "Dibu" Martínez le dio a Scaloni otro flor de dolor de cabeza

Dibu Martínez festejó el título con Aston Villa, aunque una frase sobre su lesión encendió la alarma de cara al Mundial 2026.

Emiliano “Dibu” Martínez generó preocupación en la Selección Argentina luego de revelar que sufrió una lesión en uno de sus dedos durante la final de la Europa League que conquistó con Aston Villa. A menos de un mes del inicio del Mundial 2026 , el arquero campeón del mundo reconoció que jugó con dolor y dejó una fuerte declaración tras el partido.

En plena celebración por el título europeo , el arquero argentino sorprendió con una confesión inesperada. “ Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor ”, afirmó Martínez durante una entrevista con ESPN desde Estambul.

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El marplatense explicó además cómo convivió con la molestia durante el partido. “ Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado ”, agregó el arquero de Aston Villa. A pesar del dolor, Dibu completó el encuentro y fue importante para que el equipo dirigido por Unai Emery lograra un título histórico en Europa después de 25 años.

Tras la consagración del Aston Villa en la #EuropaLeague , el Dibu Martínez confesó que sufrió una lesión en el dedo durante el calentamiento "Lo que conseguimos fue hermoso. Es un orgullo, sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor,… pic.twitter.com/VACx13kSUh

La Selección Argentina sigue de cerca su evolución

Las declaraciones de Emiliano Martínez encendieron rápidamente las alarmas en el entorno de la Selección Argentina por la cercanía del Mundial 2026.

Por ahora no trascendió un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca la recuperación del arquero titular del seleccionado nacional.

Dibu se convirtió en una pieza clave dentro del equipo campeón del mundo y su estado físico aparece como una de las grandes preocupaciones pensando en el debut mundialista.

El resumen del Dibu campeón