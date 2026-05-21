21 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el "Dibu" Martínez le dio a Scaloni otro flor de dolor de cabeza

Se viene el esperado Mundial 2026 y Damián Emiliano Martínez fue la noticia en la consagración del Aston Villa. Repasá lo sucedido.

Dibu Martínez festejó el título con Aston Villa, aunque una frase sobre su lesión encendió la alarma de cara al Mundial 2026. &nbsp;

Dibu Martínez festejó el título con Aston Villa, aunque una frase sobre su lesión encendió la alarma de cara al Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

Emiliano “Dibu” Martínez generó preocupación en la Selección Argentina luego de revelar que sufrió una lesión en uno de sus dedos durante la final de la Europa League que conquistó con Aston Villa. A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, el arquero campeón del mundo reconoció que jugó con dolor y dejó una fuerte declaración tras el partido.

Dibu Martínez reveló que jugó lesionado la final

En plena celebración por el título europeo, el arquero argentino sorprendió con una confesión inesperada. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor”, afirmó Martínez durante una entrevista con ESPN desde Estambul.

Lee además
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta
El Mundial 2026 tiene grandes duelos.

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

El marplatense explicó además cómo convivió con la molestia durante el partido. “Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado”, agregó el arquero de Aston Villa. A pesar del dolor, Dibu completó el encuentro y fue importante para que el equipo dirigido por Unai Emery lograra un título histórico en Europa después de 25 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2057222723055579289&partner=&hide_thread=false

La Selección Argentina sigue de cerca su evolución

Las declaraciones de Emiliano Martínez encendieron rápidamente las alarmas en el entorno de la Selección Argentina por la cercanía del Mundial 2026.

Por ahora no trascendió un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión, aunque el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca la recuperación del arquero titular del seleccionado nacional.

Dibu se convirtió en una pieza clave dentro del equipo campeón del mundo y su estado físico aparece como una de las grandes preocupaciones pensando en el debut mundialista.

El resumen del Dibu campeón

Embed - BUENDÍA Y EL DIBU CAMPEONES CON EL VILLA ANTES DEL MUNDIAL | Friburgo 0-3 Aston Villa | RESUMEN

Temas
Seguí leyendo

Video: manejaba ebrio, volcó y le encontraron figuritas del Mundial por $17 millones

Mundial 2026: cuándo da Scaloni la lista final de convocados

Andino Mundialista: las estadísticas y hazañas que convirtieron a Argentina en leyenda

El último Mundial de Cristiano Ronaldo: Portugal definió su plantilla

Preocupación por Nico Paz en la Selección: está entre algodones a un mes del Mundial

Mundial 2026: Lionel Scaloni sigue de cerca a los lesionados

Antes de comprar un televisor para el Mundial 2026, las cinco cosas que tenés que mirar

Mundial 2026: Rodrigo De Paul reveló el exigente entrenamiento secreto que hace con Messi

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

El Congreso avanza con la reducción de los subsidios por Zona Fría. video

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó una resolución que establece límites estrictos

La decisión de la Justicia que modifica las búsquedas de personas en Mendoza

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos