Banco Nación: cómo aprovechar la promoción en farmacias y comprar tus productos

Por Juan Pablo Strappazzon







Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en farmacias para el mes de septiembre. En esta nota, te contamos los detalles.

farmacia (2) Banco Nación sorprende con promoción exclusiva en farmacias Todo sobre la promoción de Banco Nación en farmacias El Banco Nación lanzó una promoción que ofrece un 20% de descuento en compras realizadas en farmacias seleccionadas, incluyendo Farmacias del Puente, Del Águila S.A. (Farmacity) y Aguifarma S.A. Los locales participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La iniciativa busca facilitar el acceso a productos esenciales a precios más accesibles.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y podrá aprovecharse únicamente viernes, sábados y domingos. El descuento se aplica directamente en la compra, sin tope en Farmacias del Puente y con un límite de $10.000 por mes por cliente en Farmacity, permitiendo además pagos en hasta 6 cuotas sin interés.

Para acceder a la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+, escanear el código QR disponible en la farmacia y seleccionar una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. También se puede gestionar la promoción desde la app del Banco Nación, brindando mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de manera digital.

