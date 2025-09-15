Créditos hipotecarios

Banco Nación: cómo acceder a un crédito hipotecario en septiembre 2025

El Banco Nación ajustó las condiciones para otorgar un crédito hipotecario. Qué ingresos pide y cómo queda el panorama frente a otras entidades.

Por Sitio Andino Economía

El Banco Nación es una de las entidades más consultadas por quienes buscan un crédito hipotecario en Argentina. Especialmente en un contexto económico marcado por la suba del dólar y la exigencia creciente de los bancos. La pregunta central es cuánto hay que ganar para poder cumplir con los requisitos de ingreso y acceder a este tipo de financiamiento.

Banco Nación y sus exigencias actuales

En septiembre de 2025, el Banco Nación ofrece líneas de crédito hipotecario a 30 años con una tasa del 4,5% para clientes con cuenta sueldo. Para pedir un préstamo de $100 millones se requieren ingresos mínimos de $2.026.741, mientras que la cuota inicial arranca en $506.685. Estas cifras se convierten en una barrera para gran parte de la población, dado que superan ampliamente el salario promedio en Argentina.

El endurecimiento de las condiciones no se tradujo en una suba de tasas, como ocurrió en otros bancos, sino en una elevación del scoring crediticio. Esto significa que, además de contar con altos ingresos, los solicitantes deben mostrar un historial financiero prácticamente impecable para poder calificar.

credito hipotecario.webp
El Banco Nación ajustó las condiciones para acceder a los créditos hipotecarios

Comparación con otros bancos

El Banco Nación no es la única entidad que endureció requisitos. Hoy, 24 bancos en el país ofrecen créditos hipotecarios UVA, pero con condiciones que dejan afuera a buena parte de los interesados. Algunos ejemplos:

  • Banco Credicoop: ingresos mínimos de $2.000.000
  • Banco Del Sol: $1.000.000
  • ICBC: $1.100.000
  • Santander: $1.300.000 para vivienda permanente y $1.700.000 para no permanente
  • Supervielle: $2.500.000
  • BBVA: equivalente a cuatro salarios mínimos, $1.288.800 a septiembre

El Banco Nación, con más de $2 millones como ingreso requerido, se ubica entre los más exigentes del mercado.

El impacto del dólar y las tasas

El escenario se complejizó aún más con la suba del dólar. Mientras en junio con un dólar a $1200, $100 millones equivalían a US$83.300, hoy con la divisa a $1425 la misma cifra representa apenas US$70.175. La depreciación del peso encarece los inmuebles y vuelve más difícil proyectar un crédito a largo plazo.

A esto se suma el aumento en las tasas nominales anuales de bancos privados, como Macro que ya las llevó al 15%, un factor que incrementa las cuotas iniciales y limita la demanda. Frente a este panorama, el Banco Nación busca mantenerse competitivo, pero su política de scoring elevado restringe el acceso.

Aunque el regreso de los créditos hipotecarios fue celebrado en su momento, la realidad muestra otra cara. El acceso a la vivienda mediante préstamos bancarios sigue siendo un desafío mayor, ya que los ingresos mínimos solicitados están muy por encima de lo que percibe la mayoría de los trabajadores argentinos./LN.

