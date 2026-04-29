Banco Nación y veterinarias: días de descuento y condiciones

El Banco Nación ofrece regularmente promociones para sus clientes y, a través de su sitio web oficial, anunció un beneficio especial en veterinarias . Se trata de una oportunidad para cuidar a las mascotas, acceder a descuentos y financiar compras en cuotas sin interés en comercios adheridos.

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El Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo para compras en veterinarias que permite acceder a hasta un 10% de descuento sin tope de reintegro durante este período.

Además, los clientes pueden financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés , según el comercio adherido. Entre los locales participantes se encuentran Zeus, Casa de Mascotas y Saluvet, entre otros. El listado completo puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a productos para mascotas y aliviar el gasto familiar. La promoción estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y podrá aprovecharse todos los martes, día en el que se activan los descuentos y beneficios.

Para acceder, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito del Banco Nación. El beneficio se activa escaneando el código QR en los locales adheridos o directamente desde la app, lo que brinda mayor comodidad para quienes eligen pagos digitales.

La entidad financiera también cuenta con otras promociones vigentes para las próximas semanas, pensadas para que los usuarios accedan a descuentos en distintos rubros. Entre ellas se destacan beneficios en ópticas. Podés conocer todos los detalles haciendo clic aquí.