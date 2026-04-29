Armá tu propia huerta con este ciclo de talleres gratuitos: cómo anotarte y qué vas a aprender

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) abrió la inscripción a un ciclo de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas. Se trata de un taller gratuito, pensado para quienes quieren producir sus propios alimentos de manera eficiente, económica y sostenible.
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Los encuentros serán todos los martes de mayo a las 10 de la mañana.
Taller gratuito pensado para empezar una huerta desde cero
La propuesta incluye cuatro encuentros online que se dictarán todos los martes de mayo, con inicio elmartes 5 a las 10:00. Estarán a cargo del área de Agroecología de ISCAMEN y no tienen costo para los participantes.
Durante las clases se abordará el paso a paso para desarrollar un huerto urbano: desde el diseño según los espacios disponibles hasta la elección del lugar más adecuado para instalarlo.
Embed - Iscamen on Instagram: " Desde el ISCAMEN lanzamos un nuevo ciclo de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas, pensado para quienes quieran producir de forma eficiente, económica y sostenible desde sus propios espacios. Serán cuatro encuentros online, que comienzan el martes 5 de mayo a las 10:00 hs. No tienen costo y estarán a cargo del área de Agroecología de ISCAMEN. Durante todos los martes de mayo, vas a aprender el paso a paso para diseñar tu huerta, adaptarla a tus espacios y manejar aspectos clave como suelos, sustratos, nutrientes, compostaje y bioinsumos. Sumate #iscamen #mendoza #huerta #huertourbano #huertaencasa"
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La capacitación está orientada tanto a quienes se inician como a quienes buscan mejorar el desarrollo de sus huertas en espacios reducidos, con una mirada puesta en la eficiencia y la sostenibilidad.
Cómo inscribirse a las capacitaciones 'Huerto urbano'