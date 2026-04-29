29 de abril de 2026
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Armá tu propia huerta con este ciclo de talleres gratuitos: cómo anotarte y qué vas a aprender

ISCAMEN lanza talleres gratuitos para aprender a armar tu huerta en casa. Serán encuentros online durante mayo: te contamos temas a trabajar y dónde anotarte.

Armá tu propia huerta con este ciclo de talleres gratuitos: cómo inscribirte y qué vas a aprender

Armá tu propia huerta con este ciclo de talleres gratuitos: cómo inscribirte y qué vas a aprender

 Por Soledad Maturano

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) abrió la inscripción a un ciclo de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas. Se trata de un taller gratuito, pensado para quienes quieren producir sus propios alimentos de manera eficiente, económica y sostenible.

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Los encuentros serán todos los martes de mayo a las 10 de la mañana.

Los encuentros serán todos los martes de mayo a las 10 de la mañana.

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Taller gratuito pensado para empezar una huerta desde cero

La propuesta incluye cuatro encuentros online que se dictarán todos los martes de mayo, con inicio el martes 5 a las 10:00. Estarán a cargo del área de Agroecología de ISCAMEN y no tienen costo para los participantes.

Durante las clases se abordará el paso a paso para desarrollar un huerto urbano: desde el diseño según los espacios disponibles hasta la elección del lugar más adecuado para instalarlo.

Qué se va a aprender

A lo largo del ciclo, se trabajarán contenidos y aspectos fundamentales para el manejo de cultivos como:

  • suelos,
  • sustratos,
  • nutrientes,
  • compostaje,
  • bioinsumos,
  • reconocimiento de insectos.
Embed - Iscamen on Instagram: " Desde el ISCAMEN lanzamos un nuevo ciclo de capacitaciones virtuales sobre huertas urbanas, pensado para quienes quieran producir de forma eficiente, económica y sostenible desde sus propios espacios. Serán cuatro encuentros online, que comienzan el martes 5 de mayo a las 10:00 hs. No tienen costo y estarán a cargo del área de Agroecología de ISCAMEN. Durante todos los martes de mayo, vas a aprender el paso a paso para diseñar tu huerta, adaptarla a tus espacios y manejar aspectos clave como suelos, sustratos, nutrientes, compostaje y bioinsumos. Sumate #iscamen #mendoza #huerta #huertourbano #huertaencasa"
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La capacitación está orientada tanto a quienes se inician como a quienes buscan mejorar el desarrollo de sus huertas en espacios reducidos, con una mirada puesta en la eficiencia y la sostenibilidad.

Cómo inscribirse a las capacitaciones 'Huerto urbano'

Los cupos son limitados. Para participar, es necesario completar el formulario de inscripción: https://forms.gle/1MAFHMh8VrzkT4y5A

Además, los encuentros se transmitirán vía streaming a través del canal de YouTube de ISCAMEN.

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