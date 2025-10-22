22 de octubre de 2025
Cómo armar una huerta vertical en balcones del Gran Mendoza

Descubrí cómo aprovechar el espacio y mejorar tu experiencia en jardinería con una huerta vertical llena de vida y plantas comestibles.

 Por Analía Martín

La jardinería urbana gana cada vez más espacio en los balcones mendocinos, donde el sol y el clima seco favorecen el cultivo de pequeñas especies. Armar una huerta vertical no sólo es posible, sino también una forma práctica y sustentable de tener plantas comestibles al alcance. Con creatividad, se puede lograr incluso en espacios reducidos.

Jardinería vertical: una tendencia que crece en Mendoza

Una huerta vertical es una estructura que permite cultivar plantas en altura, aprovechando paredes, barandas o estructuras modulares. En ciudades como Mendoza, donde los balcones suelen recibir muchas horas de sol, este tipo de jardinería es ideal. La clave está en elegir el lugar correcto y las especies adecuadas para resistir el clima seco y las variaciones de temperatura.

Además, este sistema ayuda a optimizar el espacio y decorar con un toque natural los balcones urbanos. Se pueden usar pallets, tubos de PVC, macetas colgantes o estructuras metálicas. Lo más importante es garantizar un buen drenaje y un riego controlado, ya que el viento zonda puede acelerar la evaporación del agua.

Qué plantas elegir para una huerta vertical

No todas las especies prosperan igual en altura. En Mendoza, con su clima seco y su sol intenso, las plantas aromáticas, los vegetales de hoja y algunas frutas pequeñas son ideales. Entre las opciones más resistentes y fáciles de cuidar se encuentran:

  • Albahaca: prospera con sol directo y riego moderado.
  • Perejil y cilantro: toleran bien el calor si se riegan con frecuencia.
  • Lechuga y rúcula: crecen rápido y son ideales para cosechas continuas.
  • Tomates cherry: perfectos para balcones con buena exposición solar.
  • Frutillas: aportan color y se adaptan bien a macetas pequeñas.

Combinar plantas aromáticas con hortalizas de hoja es una excelente estrategia, ya que muchas se benefician mutuamente y optimizan el espacio disponible.

La clave para construir una huerta vertical es saber las horas de sol que va a recibir

Consejos de jardinería para mantener tu huerta vertical

Antes de comenzar, es fundamental tener en cuenta tres aspectos: la orientación, el riego y el tipo de sustrato. Los balcones orientados al norte o al este son los más convenientes, ya que reciben sol durante buena parte del día sin un exceso de calor.

Usá un sustrato liviano y aireado, que permita el drenaje sin perder humedad. Podés mezclar tierra negra con perlita o compost casero. En cuanto al riego, lo ideal es instalar un sistema por goteo o regar a primera hora de la mañana para evitar la evaporación rápida. También conviene rotar las plantas cada temporada, reponer nutrientes y controlar plagas con métodos naturales, como el uso de jabón potásico o infusiones repelentes de menta o ajo.

Armar una huerta vertical en los balcones del Gran Mendoza es más que una tendencia: es una forma de conectar con la naturaleza, aprovechar el espacio y mejorar la calidad de vida. Con materiales simples y algo de dedicación, cualquier rincón puede transformarse en un pequeño oasis verde. La jardinería urbana demuestra que, incluso en el corazón de la ciudad, siempre hay lugar para las plantas y la frescura natural.

