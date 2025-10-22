Cómo armar una huerta vertical en balcones del Gran Mendoza

La jardinería urbana gana cada vez más espacio en los balcones mendocinos, donde el sol y el clima seco favorecen el cultivo de pequeñas especies. Armar una huerta vertical no sólo es posible, sino también una forma práctica y sustentable de tener plantas comestibles al alcance. Con creatividad, se puede lograr incluso en espacios reducidos.

Una huerta vertical es una estructura que permite cultivar plantas en altura , aprovechando paredes, barandas o estructuras modulares. En ciudades como Mendoza, donde los balcones suelen recibir muchas horas de sol, este tipo de jardinería es ideal. La clave está en elegir el lugar correcto y las especies adecuadas para resistir el clima seco y las variaciones de temperatura.

Además, este sistema ayuda a optimizar el espacio y decorar con un toque natural los balcones urbanos. Se pueden usar pallets, tubos de PVC, macetas colgantes o estructuras metálicas. Lo más importante es garantizar un buen drenaje y un riego controlado, ya que el viento zonda puede acelerar la evaporación del agua.

No todas las especies prosperan igual en altura. En Mendoza, con su clima seco y su sol intenso, las plantas aromáticas, los vegetales de hoja y algunas frutas pequeñas son ideales . Entre las opciones más resistentes y fáciles de cuidar se encuentran:

Albahaca: prospera con sol directo y riego moderado.

prospera con sol directo y riego moderado. Perejil y cilantro: toleran bien el calor si se riegan con frecuencia.

toleran bien el calor si se riegan con frecuencia. Lechuga y rúcula: crecen rápido y son ideales para cosechas continuas.

crecen rápido y son ideales para cosechas continuas. Tomates cherry: perfectos para balcones con buena exposición solar.

perfectos para balcones con buena exposición solar. Frutillas: aportan color y se adaptan bien a macetas pequeñas.

Combinar plantas aromáticas con hortalizas de hoja es una excelente estrategia, ya que muchas se benefician mutuamente y optimizan el espacio disponible.

huerta vertical sobre una pared, jardinería La clave para construir una huerta vertical es saber las horas de sol que va a recibir

Consejos de jardinería para mantener tu huerta vertical

Antes de comenzar, es fundamental tener en cuenta tres aspectos: la orientación, el riego y el tipo de sustrato. Los balcones orientados al norte o al este son los más convenientes, ya que reciben sol durante buena parte del día sin un exceso de calor.

Usá un sustrato liviano y aireado, que permita el drenaje sin perder humedad. Podés mezclar tierra negra con perlita o compost casero. En cuanto al riego, lo ideal es instalar un sistema por goteo o regar a primera hora de la mañana para evitar la evaporación rápida. También conviene rotar las plantas cada temporada, reponer nutrientes y controlar plagas con métodos naturales, como el uso de jabón potásico o infusiones repelentes de menta o ajo.

Armar una huerta vertical en los balcones del Gran Mendoza es más que una tendencia: es una forma de conectar con la naturaleza, aprovechar el espacio y mejorar la calidad de vida. Con materiales simples y algo de dedicación, cualquier rincón puede transformarse en un pequeño oasis verde. La jardinería urbana demuestra que, incluso en el corazón de la ciudad, siempre hay lugar para las plantas y la frescura natural.