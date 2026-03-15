15 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
gato

El significado de que tu gato duerma en tus pies, según especialistas

Descubrí por qué tu gato duerme sobre tus pies y qué significados transmite este gesto tan común según los especialistas. Conocé todos los detalles aquí.

El significado de que tu gato duerma en tus pies, según especialistas
El significado de que tu gato duerma en tus pies, según especialistas Foto: ChatGPT (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, muchas personas (o incluso nosotros mismos) tenemos gatos como mascotas que suelen dormir sobre nuestros pies. Este comportamiento, además de ser común, puede reflejar distintos significados y emociones, según explican especialistas. A continuación, te contamos los detalles.

gato, pies (2)
Lo que revela que tu gato duerma sobre tus pies según los especialistas

Lo que revela que tu gato duerma sobre tus pies según los especialistas

Si tu gato duerme sobre tus pies, esto es lo que significa según los expertos

Según TyC Sports, cuando un gato se acomoda para dormir sobre tus pies, suele buscar conexión y seguridad, mostrando que confía en el entorno y en la persona que lo acompaña. Este comportamiento no es casual, ya que combina instintos naturales y hábitos adquiridos dentro de la casa.

Lee además
Pizza, empanadas y ¿Malbec?: el secreto para maridar comidas rápidas con vinos de góndola
Guía de sabores

Vino: el secreto del maridaje "low cost" para pizza, empanadas y hamburguesas
Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio: el efecto que pocos conocen

Qué pasa si pongo un frasco con romero en el dormitorio de casa: el efecto que pocos conocen

Los felinos suelen elegir este lugar por varias razones: buscan calor, aprovechan la cercanía para sentirse protegidos, disfrutan de la compañía silenciosa de sus dueños y, al mismo tiempo, pueden dejar su olor como forma de marcar territorio. Con el tiempo, muchos gatos repiten esta conducta porque la asocian con experiencias agradables, como caricias o atención.

Además, los especialistas destacan que los gatos perciben las emociones humanas. Acostarse sobre los pies puede ser una manera de acompañar y ofrecer tranquilidad, proporcionando cercanía y confort tanto para ellos como para sus dueños, reforzando un vínculo de confianza mutua.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Vendimia 2026: detalles del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en el Teatro Griego video

Guía del show de Abel Pintos y Ángela Leiva en Mendoza

Emiliano Fernández fue víctima de un brutal ataque en Las Heras video

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2419 y números ganadores del domingo 15 de marzo

Nuevo Parque Solar Aguas Luján: el Gobierno de Mendoza licita su construcción por $2.500 millones

Energía limpia y ahorro millonario: el proyecto solar que impulsa Mendoza en Luján de Cuyo

El Tomba encontró alivio: venció a Ferro y logró su primera victoria en la Primera Nacional

Sufrió hasta el final, pero ganó: Godoy Cruz celebró su primer triunfo