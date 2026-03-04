Por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir canas, según la psicología

Por Juan Pablo Strappazzon







Cada vez es más común conocer personas, o incluso reconocernos, que deciden dejar de teñirse el pelo y lucir sus canas. Más allá de ser una elección personal o una tendencia estética, esta decisión puede reflejar significados profundos, según la psicología.

Hombre con canas Dejarse las canas: lo que dice la psicología sobre no teñirse más Qué significa dejarse las canas y no teñirse el pelo, según la psicología Dejar crecer las canas suele interpretarse como una señal de equilibrio emocional y de reconciliación con el paso del tiempo. De acuerdo con TN, esta elección se vincula con un proceso de aceptación del envejecimiento, en el que la persona deja de luchar contra los cambios naturales del cuerpo y los integra a su identidad.

Desde una mirada psicológica, también expresa autenticidad y coherencia personal. Mostrar el cabello al natural puede reflejar seguridad, autoestima y satisfacción con uno mismo, ya que implica priorizar el bienestar interno por sobre las exigencias externas o las miradas ajenas.

Además, dejarse las canas funciona como un gesto simbólico de ruptura con los mandatos tradicionales de belleza. En muchos casos, representa empoderamiento y libertad individual, al cuestionar la idea de que la juventud es el único modelo válido y reafirmar la aceptación plena de todas las etapas de la vida.

