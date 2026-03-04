4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Estilo propio

Por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir canas, según la psicología

Cada vez más personas eligen lucir sus canas. ¿Es solo una moda o dice algo más? Descubrí qué revela esta decisión en el pelo, según la psicología.

Por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir canas, según la psicología
Por qué algunas personas eligen no teñirse el pelo y lucir canas, según la psicología
Por Juan Pablo Strappazzon

Cada vez es más común conocer personas, o incluso reconocernos, que deciden dejar de teñirse el pelo y lucir sus canas. Más allá de ser una elección personal o una tendencia estética, esta decisión puede reflejar significados profundos, según la psicología.

Hombre con canas
Dejarse las canas: lo que dice la psicología sobre no teñirse más

Dejarse las canas: lo que dice la psicología sobre no teñirse más

Qué significa dejarse las canas y no teñirse el pelo, según la psicología

Dejar crecer las canas suele interpretarse como una señal de equilibrio emocional y de reconciliación con el paso del tiempo. De acuerdo con TN, esta elección se vincula con un proceso de aceptación del envejecimiento, en el que la persona deja de luchar contra los cambios naturales del cuerpo y los integra a su identidad.

Lee además
Chile avanza en la regulación de apuestas deportivas mientras persisten las fugas de capital
desafios

Chile avanza en la regulación de apuestas deportivas mientras persisten las fugas de capital
Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana
Te puede servir

Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana

Desde una mirada psicológica, también expresa autenticidad y coherencia personal. Mostrar el cabello al natural puede reflejar seguridad, autoestima y satisfacción con uno mismo, ya que implica priorizar el bienestar interno por sobre las exigencias externas o las miradas ajenas.

Además, dejarse las canas funciona como un gesto simbólico de ruptura con los mandatos tradicionales de belleza. En muchos casos, representa empoderamiento y libertad individual, al cuestionar la idea de que la juventud es el único modelo válido y reafirmar la aceptación plena de todas las etapas de la vida.

Temas
Seguí leyendo

Desviar la mirada al hablar: qué revela este gesto para la psicología

Las Más Leídas

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave.
Legislatura

Uso de armas de fuego en la Policía de Mendoza: la ley vuelve a Diputados con cambios clave

Grave agresión a dos hombres en Luján de Cuyo.
riña callejera

Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial
Salarios

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial

Actualizan el precio del Documento Nacional de Identidad: exprés, 24 horas y al instante más caros
RENAPER

Desde marzo, el DNI costará más: qué cambia y a quiénes afecta