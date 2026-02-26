26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Te puede servir

Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana

Poner una cuchara de metal en la ventana puede traer beneficios en casa. Conocé cómo funciona este truco simple y por qué cada vez más personas lo usan.

Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana
Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana Foto: Gemini (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Aunque resulte sorpresivo, colocar una cuchara de metal en el marco de la ventana puede aportar distintos beneficios, según especialistas. Este sencillo truco es recomendado por expertos por sus efectos positivos. En esta nota te contamos cómo funciona y por qué cada vez más personas lo aplican en sus casas.

cuchara de metal, ventana (2)
La razón detrás de la cuchara de metal en la ventana

La razón detrás de la cuchara de metal en la ventana

El significado de la cuchara de metal en la ventana de casa

Según TN, poner una cuchara de metal en el marco de una ventana se presenta como una alternativa doméstica simple para enfrentar un problema frecuente en muchos hogares: la humedad que se acumula en los vidrios. Cuando existe una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el vapor del ambiente puede transformarse en gotas que terminan afectando paredes y marcos.

Lee además
Desviar la mirada al hablar: qué revela este gesto para la psicología
Atento al dato

Desviar la mirada al hablar: qué revela este gesto para la psicología
Comienza el Año Nuevo Lunar: qué esperar del intenso Caballo de Fuego en 2026
Nuevas energías

Comienza el Año Nuevo Lunar: qué esperar del intenso Caballo de Fuego en 2026

La lógica detrás de este truco se relaciona con las propiedades del metal, que se enfría con rapidez en comparación con otros materiales. Al hacerlo, puede atraer parte del vapor presente en el aire y concentrarlo en un solo punto, evitando que se distribuya sobre el vidrio. Ubicada de manera adecuada, la cuchara permitiría que esa humedad drene hacia afuera.

Si bien no es una solución definitiva, este método puede colaborar en la reducción de manchas, moho y deterioro de los marcos, además de contribuir a un ambiente interior más saludable. Aun así, es importante complementarlo con una buena ventilación y otras prácticas cuando la humedad persiste.

Temas
Seguí leyendo

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias
Panorama socioeconómico

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias