Ni casual ni decorativa: por qué muchas personas ponen una cuchara de metal en la ventana

Aunque resulte sorpresivo, colocar una cuchara de metal en el marco de la ventana puede aportar distintos beneficios, según especialistas. Este sencillo truco es recomendado por expertos por sus efectos positivos. En esta nota te contamos cómo funciona y por qué cada vez más personas lo aplican en sus casas.
El significado de la cuchara de metal en la ventana de casa
Según TN, poner una cuchara de metal en el marco de una ventana se presenta como una alternativa doméstica simple para enfrentar un problema frecuente en muchos hogares: la humedad que se acumula en los vidrios. Cuando existe una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, el vapor del ambiente puede transformarse en gotas que terminan afectando paredes y marcos.
La lógica detrás de este truco se relaciona con las propiedades del metal, que se enfría con rapidez en comparación con otros materiales. Al hacerlo, puede atraer parte del vapor presente en el aire y concentrarlo en un solo punto, evitando que se distribuya sobre el vidrio. Ubicada de manera adecuada, la cuchara permitiría que esa humedad drene hacia afuera.
Si bien no es una solución definitiva, este método puede colaborar en la reducción de manchas, moho y deterioro de los marcos, además de contribuir a un ambiente interior más saludable. Aun así, es importante complementarlo con una buena ventilación y otras prácticas cuando la humedad persiste.