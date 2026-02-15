15 de febrero de 2026
Sitio Andino
Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta

Durante las tormentas de verano, desenchufar este electrodoméstico puede salvarlo de daños y prevenir accidentes eléctricos en tu casa. Mirá todos los detalles.

Foto: Gemini (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante el verano, las tormentas se presentan con frecuencia en distintos puntos de la provincia. Por ello, los expertos recomiendan mantener este electrodoméstico siempre desenchufado mientras dure el fenómeno meteorológico, para evitar riesgos de daños o accidentes eléctricos en la casa.

El electrodoméstico que conviene desenchufar en tormentas

Según información de TN, los expertos recomiendan desenchufar el televisor antes y durante las tormentas. Mantenerlo conectado puede causar daños costosos y dejar el equipo inservible tras una descarga eléctrica.

Los modelos más recientes, como los LED, QLED y OLED, cuentan con componentes electrónicos muy delicados, diseñados para operar con corriente estable. Durante una tormenta, la red eléctrica puede experimentar picos de tensión, microcortes o impulsos provocados por rayos cercanos, lo que puede afectar gravemente su funcionamiento.

televisor
Incluso si un rayo no cae directamente en la vivienda, un solo aumento de tensión puede quemar la placa principal, la fuente interna o los capacitores. Otros dispositivos vulnerables incluyen módems, decodificadores y cualquier equipo que esté conectado detrás del televisor.

