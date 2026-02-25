25 de febrero de 2026
Desviar la mirada al hablar: qué revela este gesto para la psicología

Es común notar que algunas personas desvían la mirada al conversar. Este gesto puede tener distintos significados según la psicología. Mirá esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es habitual conocer personas, o incluso reconocernos, que desvían la mirada al conversar con alguien. Lejos de ser un gesto casual, este comportamiento puede expresar rasgos de personalidad específicos, según la psicología. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

charla de dos amigas
Qué significa desviar la mirada al hablar, según la psicología

Según explica Clarín, apartar la mirada durante una conversación no siempre responde a una sola causa. En muchos casos, está vinculado a la inseguridad personal o a la timidez, especialmente en personas con ansiedad social o baja autoestima. Evitar el contacto visual puede funcionar como una forma de protección frente a la exposición o el juicio ajeno.

Por otro lado, este gesto también puede tener un sentido cognitivo. Mirar hacia otro lado ayuda a reducir estímulos visuales y favorece la concentración, sobre todo cuando alguien intenta recordar datos, reflexionar o tomar decisiones complejas. En este contexto, desviar la mirada actúa como un recurso inconsciente que facilita el procesamiento de la información y el orden de las ideas.

Sin embargo, también puede expresar incomodidad emocional ante temas sensibles, desinterés por la charla o incluso una actitud evasiva cuando alguien intenta ocultar información. Además, en ciertos entornos culturales o jerárquicos, no sostener la mirada se asocia al respeto o la sumisión frente a figuras de autoridad.

Temas
