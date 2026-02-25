Desviar la mirada al hablar: qué revela este gesto para la psicología

Es habitual conocer personas, o incluso reconocernos, que desvían la mirada al conversar con alguien. Lejos de ser un gesto casual, este comportamiento puede expresar rasgos de personalidad específicos, según la psicología. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.
Qué significa desviar la mirada al hablar, según la psicología
Según explica Clarín, apartar la mirada durante una conversación no siempre responde a una sola causa. En muchos casos, está vinculado a la inseguridad personal o a la timidez, especialmente en personas con ansiedad social o baja autoestima. Evitar el contacto visual puede funcionar como una forma de protección frente a la exposición o el juicio ajeno.
Por otro lado, este gesto también puede tener un sentido cognitivo. Mirar hacia otro lado ayuda a reducir estímulos visuales y favorece la concentración, sobre todo cuando alguien intenta recordar datos, reflexionar o tomar decisiones complejas. En este contexto, desviar la mirada actúa como un recurso inconsciente que facilita el procesamiento de la información y el orden de las ideas.
Sin embargo, también puede expresar incomodidad emocional ante temas sensibles, desinterés por la charla o incluso una actitud evasiva cuando alguien intenta ocultar información. Además, en ciertos entornos culturales o jerárquicos, no sostener la mirada se asocia al respeto o la sumisión frente a figuras de autoridad.