Qué revela la psicología sobre querer limpiar constantemente la casa

Por lo general, conocemos personas, e incluso podemos reconocernos, que sienten la necesidad de limpiar constantemente su casa. Más allá de un hábito de higiene, este comportamiento puede reflejar aspectos emocionales o psicológicos específicos, según explican los expertos en psicología.

Por qué algunas personas sienten la necesidad de limpiar la casa continuamente Según TyC Sports, la tendencia a limpiar constantemente suele estar vinculada a una búsqueda de control. Mantener cada objeto en su lugar puede generar una sensación de orden y seguridad en quienes sienten esta necesidad.

Quienes muestran este comportamiento a menudo presentan baja tolerancia al desorden y pueden experimentar ansiedad o estrés crónico. Además, suelen sentirse incómodos ante situaciones caóticas.

También es habitual que estas personas busquen control en otras áreas de su vida, acompañadas de perfeccionismo y alta autoexigencia, reflejando rasgos psicológicos y patrones de personalidad específicos.

