Por qué a algunas personas no les gusta tomar mate: esto dice la psicología

¿No te gusta el mate o conocés a alguien que no lo disfruta? Descubrí qué puede revelar esta elección según la psicología y todo lo que debés saber.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, conocemos personas, e incluso podemos reconocernos, a quienes no les gusta tomar mate. Aunque podría parecer solo una cuestión de preferencia, la psicología indica que esta elección puede tener significados específicos. En esta nota, te contamos lo que debés saber.

¿No te gusta el mate? Esto dice la psicología sobre tu preferencia

No todas las personas disfrutan del mate, y esto puede deberse a varios motivos, según expertos. TN señala que algunas personas son más sensibles a los sabores amargos, ya sea por genética o por hábito, lo que hace que el intenso sabor del mate les resulte poco agradable.

También puede estar relacionado con la búsqueda de independencia. En una sociedad donde el mate representa compartir momentos, quienes optan por no tomarlo podrían estar mostrando su deseo de diferenciarse o de mantener su propio espacio. Las primeras experiencias también cuentan: un mal recuerdo con el mate puede generar rechazo a largo plazo.

Por último, la influencia familiar es clave. El hábito de tomar mate se transmite de generación en generación, por lo que quienes crecieron en familias donde no se consumía esta infusión tienen menos probabilidades de incorporarlo en su vida cotidiana.

Si te interesa seguir descubriendo cómo la psicología explica nuestro comportamiento en situaciones cotidianas, no te pierdas esta nota sobre qué significa soñar con sismos.

