Producción regional y cocina de autor: tres platos donde la nuez es protagonista

Mendoza es productora de nuez que vende a todo el país, especialmente desde el Valle de Uco, donde el clima permite obtener un fruto seco de calibre superior y sabor intenso . En la gastronomía local, este ingrediente suele quedar relegado al postre, pero su versatilidad técnica permite que sea el eje central de platos principales con gran personalidad.

En esta preparación, la nuez reemplaza al tradicional piñón para crear un pesto con mayor cuerpo y una nota terrosa que equilibra el dulzor de la calabaza. La clave reside en tostar ligeramente el fruto seco antes de procesarlo con aceite de oliva, ajo y hojas de salvia fresca.

Auge de la nuez en el Valle de Uco, el cultivo que se impone y no deja de crecer

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Esta técnica de tostado activa los aceites esenciales de la nuez , logrando que la salsa tenga una emulsión natural sin necesidad de añadir exceso de quesos. Es un plato ideal para acompañar con un vino blanco de la zona, resaltando las notas de panificados y frutos secos propias de la crianza en madera.

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2. Nogada mendocina: la salsa de nuez definitiva

La nogada es una de las recetas más antiguas que utiliza la nuez como base estructural. A diferencia de otras versiones, la técnica regional consiste en pelar las nueces frescas (quitando la piel fina y amarga) y procesarlas con pan remojado en leche, queso de cabra local y un toque de jerez.

Textura : El fruto seco debe procesarse hasta obtener una crema untuosa pero que conserve pequeños granitos para aportar crocancia.

: El debe procesarse hasta obtener una crema untuosa pero que conserve pequeños granitos para aportar crocancia. Protagonismo : Esta salsa se utiliza para cubrir carnes blancas o pastas, donde el sabor láctico y graso de la nuez domina el perfil sensorial del plato.

: Esta salsa se utiliza para cubrir carnes blancas o pastas, donde el sabor láctico y graso de la domina el perfil sensorial del plato. Nutrición: Al ser el ingrediente principal, aporta una alta densidad de ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.

pasta de nuez Animate a usar la nueza para algo más que la repostería

3. Tarta rústica de nueces y queso azul

Este plato es un exponente de la gastronomía de maridaje. Se utiliza una base de masa quebrada donde la harina se mezcla con fruto seco molido, potenciando el aroma de la base. El relleno combina el picor del queso azul con mitades de nueces enteras caramelizadas en una reducción de vino tardío.

La nuez aquí cumple una doble función: aporta la estructura mecánica a la masa y define el sabor del relleno al contrastar con la salinidad del queso. Es una opción sofisticada para una entrada o cena liviana que pone en valor la producción de nuestros nogales valletanos.

Integrar la nuez como elemento central de tus platos no solo eleva la calidad de tu cocina, sino que también rinde homenaje al trabajo de los productores del Valle de Uco. Animate a experimentar con este fruto seco más allá de la repostería y descubrí cómo su textura y profundidad de sabor pueden transformar una comida cotidiana en una verdadera experiencia gourmet con identidad mendocina.