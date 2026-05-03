Receta para la elaboración de conservas: cómo preparar aceitunas en salmuera

Preparar aceitunas en casa es una de las tradiciones más vivas de Mendoza , pero requiere entender la química del fruto para que la receta sea un éxito. El secreto fundamental de la gastronomía olivícola reside en la eliminación de la oleuropeína, el compuesto fenólico responsable del sabor amargo natural de la aceituna.

Existen dos métodos principales para quitar el amargor: el uso de soda cáustica (proceso rápido) o el método natural con agua (proceso lento). Para una conserva artesanal de calidad superior, se recomienda el método natural, que consiste en realizar cortes longitudinales en el fruto o machacarlas para facilitar la salida de los fluidos amargos.

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Debés sumergir las aceitunas en agua potable y realizar cambios diarios del líquido durante un período de 10 a 15 días . Este proceso de lixiviación es vital para que, al momento de servirlas en la mesa, el sabor sea equilibrado y no invada el paladar con notas astringentes.

La salmuera y el equilibrio de la receta

Una vez que el fruto ha perdido su amargor base, es momento de pasar a la etapa de conservación en salmuera. La proporción técnica ideal para garantizar la seguridad alimentaria es de 100 gramos de sal gruesa por cada litro de agua.

Preparación del líquido : Herví el agua con la sal para asegurar la disolución completa y eliminar impurezas antes de enfriar.

: Herví el agua con la sal para asegurar la disolución completa y eliminar impurezas antes de enfriar. Aromatización regional : Agregá dientes de ajo, rodajas de limón y laurel para darle el perfil de sabor mendocino.

: Agregá dientes de ajo, rodajas de limón y laurel para darle el perfil de sabor mendocino. Sellado : Es fundamental que las aceitunas queden totalmente cubiertas por el líquido para evitar la oxidación.

: Es fundamental que las aceitunas queden totalmente cubiertas por el líquido para evitar la oxidación. Tiempo de espera: Se recomienda dejarlas reposar en la salmuera al menos 20 días antes de consumirlas.

aceitunas servidas Sorprende a tus amigos y familiares con esta receta de aceitunas en salmuera

Conservación en el clima de Mendoza

Dada la baja humedad de nuestra provincia, las conservas deben guardarse en frascos de vidrio esterilizados y en lugares oscuros. Si la salmuera se enturbia o aparece una capa blanca en la superficie, es señal de que el proceso fermentativo no fue controlado correctamente; en ese caso, es mejor descartar el lote.

Lograr una aceituna firme y sabrosa es el complemento ideal para la previa de cualquier asado. Siguiendo estos pasos técnicos, vas a poder aprovechar la producción de nuestros olivos locales con la seguridad de una receta profesional y segura.