3 de mayo de 2026
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Receta

Receta para la elaboración de conservas: cómo preparar aceitunas en salmuera

Descubrí la receta artesanal para transformar el fruto del olivo en una conserva perfecta, ideal para compartir en familia y con amigos.

Guía técnica para la elaboración de conservas: cómo preparar aceitunas en salmuera

Guía técnica para la elaboración de conservas: cómo preparar aceitunas en salmuera

El desamargado: el primer paso crítico

Existen dos métodos principales para quitar el amargor: el uso de soda cáustica (proceso rápido) o el método natural con agua (proceso lento). Para una conserva artesanal de calidad superior, se recomienda el método natural, que consiste en realizar cortes longitudinales en el fruto o machacarlas para facilitar la salida de los fluidos amargos.

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Debés sumergir las aceitunas en agua potable y realizar cambios diarios del líquido durante un período de 10 a 15 días. Este proceso de lixiviación es vital para que, al momento de servirlas en la mesa, el sabor sea equilibrado y no invada el paladar con notas astringentes.

aceitunas en conserva
Sigue paso a paso esta receta para tener deliciosas aceitunas en conserva

Sigue paso a paso esta receta para tener deliciosas aceitunas en conserva

La salmuera y el equilibrio de la receta

Una vez que el fruto ha perdido su amargor base, es momento de pasar a la etapa de conservación en salmuera. La proporción técnica ideal para garantizar la seguridad alimentaria es de 100 gramos de sal gruesa por cada litro de agua.

  • Preparación del líquido: Herví el agua con la sal para asegurar la disolución completa y eliminar impurezas antes de enfriar.
  • Aromatización regional: Agregá dientes de ajo, rodajas de limón y laurel para darle el perfil de sabor mendocino.
  • Sellado: Es fundamental que las aceitunas queden totalmente cubiertas por el líquido para evitar la oxidación.
  • Tiempo de espera: Se recomienda dejarlas reposar en la salmuera al menos 20 días antes de consumirlas.
aceitunas servidas
Sorprende a tus amigos y familiares con esta receta de aceitunas en salmuera

Sorprende a tus amigos y familiares con esta receta de aceitunas en salmuera

Conservación en el clima de Mendoza

Dada la baja humedad de nuestra provincia, las conservas deben guardarse en frascos de vidrio esterilizados y en lugares oscuros. Si la salmuera se enturbia o aparece una capa blanca en la superficie, es señal de que el proceso fermentativo no fue controlado correctamente; en ese caso, es mejor descartar el lote.

Lograr una aceituna firme y sabrosa es el complemento ideal para la previa de cualquier asado. Siguiendo estos pasos técnicos, vas a poder aprovechar la producción de nuestros olivos locales con la seguridad de una receta profesional y segura.

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