Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con viento leve del sector sur. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este miércoles 4 de marzo una jornada con viento leve del sector sur durante la mañana, principalmente en la zona Este, hasta las 12. Luego, rotación hacia el noreste, con circulación leve en la zona Sur, persistiendo hasta las 21.

El día estará con el cielo despejado en primeras horas del día. Desde el mediodía, aumento de nubosidad en Valle de Uco, Gran Mendoza y zonas Este y Sur. A partir de las 18, probabilidad de lluvias débiles en sectores del Oeste y luego en Gran Mendoza y zona Este, que se extienden hacia la noche.

En alta montaña habrá poca nubosidad. Sin embargo, se prevé nubosidad en aumento y cielo nublado en la parte Sur de la cordillera desde las 23:00 hs. en adelante.

Temperaturas promedio en el llano en Mendoza

  • Mínima: 15°C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
  • Mínima general: 18°C (resto de la provincia).
  • Máxima: 26°C promedio provincial.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Jueves 5 de marzo: mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 16°C.
  • Viernes 6 de marzo: el día estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Habrá precipitacones en cordillera. Máxima: 26 ºC | Mínima: 14 ºC

