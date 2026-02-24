La lluvia del último fin de semana superó el promedio histórico de febrero en Mendoza

Las lluvias intensas del último fin de semana sorprendieron a Mendoza con registros que superaron el promedio histórico de febrero en apenas 48 horas. El fenómeno dejó crecidas, anegamientos y daños estructurales en distintos departamentos, mientras los pronósticos advierten que la inestabilidad continuará en los próximos días.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las precipitaciones registradas el sábado 21 de febrero alcanzaron valores destacados en el Gran Mendoza . En la estación del aeropuerto El Plumerillo se midieron 37 milímetros , mientras que en el Parque General San Martín se registraron 35 milímetros . En otras localidades, los acumulados fueron menores: 4 mm en San Martín , 2 mm en San Rafael y 5 mm en Malargüe .

Sin embargo, en el Parque San Martín las lluvias comenzaron antes del sábado. Durante la noche del viernes 20 de febrero , se registraron otros 7 milímetros , lo que llevó el acumulado del fin de semana a 42 milímetros . Este valor resulta particularmente relevante si se lo compara con el promedio histórico de precipitaciones de febrero , que es de 40,8 milímetros . Es decir, en solo un fin de semana se superó el volumen promedio esperado para todo el mes.

El meteorólogo Mariano García explicó a Sitio Andino que las lluvias se concentraron en distintos momentos del fin de semana. “En el aeropuerto llovió durante la noche del sábado y la madrugada del domingo , mientras que en el Parque hubo dos eventos separados: uno el viernes por la noche y otro el sábado , que fue el más intenso ”, detalló.

Además, subrayó que febrero suele ser el mes más lluvioso en esa estación, pero que en este caso se alcanzó prácticamente el valor promedio mensual en apenas 48 horas.

El fenómeno del fin de semana dejó crecidas y daños en varios departamentos

La intensidad del fenómeno tuvo un impacto significativo en la provincia. Las precipitaciones provocaron rotura de puentes, anegamientos de calles y viviendas y daños en distintos municipios, afectando tanto zonas urbanas como rurales.

En algunos departamentos se registraron cortes de tránsito y complicaciones en el servicio de agua potable. Otro llamativo caso fue el rescate de tres hombres en Godoy Cruz, quienes fueron arrastrados por una crecida en el Dique Frías.

dique frías rescate Un rescate de emergencia y el rápido accionar de UMAR evitó una tragedia en el Dique Frías. Foto: Ministerio de Seguridad.

Cómo seguirá el tiempo en la provincia de Mendoza

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que la inestabilidad continuará, aunque las tormentas más intensas podrían haber quedado atrás. Para este martes, se espera cielo seminublado con precipitaciones aisladas desde la media mañana y una reactivación de la inestabilidad durante la tarde, especialmente en el oeste del Gran Mendoza y la zona norte.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 17°C y 21°C, con una máxima promedio de 28°C.

lluvia, tormenta, lluvia de verano, calor, acequias tapadas, agua, Durante la semana podría haber presencia de chubascos y tormentas. Foto: Yemel Fil

El miércoles se prevé viento del sector sur, nubosidad variable y posibilidad de tormentas aisladas hacia la madrugada del jueves en el norte y este provincial. Las temperaturas descenderán levemente, con mínimas entre 13°C y 16°C y una máxima de 27°C. Para el jueves, el pronóstico anticipa nubosidad en aumento y posibles tormentas nocturnas, con temperaturas máximas cercanas a 29°C.

De acuerdo con Defensa Civil, para el viernes se espera una jornada muy inestable, con tormentas con granizo que podrían afectar sectores cultivados, lo que mantiene en alerta a productores y autoridades.