22 de febrero de 2026
Sitio Andino
Comunicado oficial

Agua turbia tras las lluvias: Aguas Mendocinas informó el estado del servicio

Las lluvias intensas provocaron ingreso de agua turbia a las potabilizadoras. Algunas zonas aún registran el servicio resentido.

Aguas Mendocinas detalló zonas afectadas por tormentas y turbidez del agua.

Aguas Mendocinas detalló zonas afectadas por tormentas y turbidez del agua.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

Las fuertes tormentas que se registraron durante la noche del sábado 21 de febrero en el Área Metropolitana y la zona de Piedemonte provocaron un incremento significativo en la turbidez del agua cruda, lo que afectó el normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras que abastecen al Gran Mendoza.

Las potabilizadoras operan con limitaciones en el Área Metropolitana

Según informó Aguas Mendocinas, el fenómeno estuvo vinculado tanto a las intensas lluvias como a la apertura de compuertas del Dique Cipolletti, situación que obligó a reducir la producción en algunos establecimientos para preservar la calidad del agua potable.

De acuerdo al parte emitido este sábado a las 10.30, los establecimientos Luján I y Luján II ya se encuentran normalizados, mientras que la planta Alto Godoy opera al 50% de su capacidad, con reservas en estado crítico. En tanto, Benegas trabaja al 90%, con reservas consideradas aceptables.

A raíz de esta situación, el servicio de agua continúa resentido en:

Godoy Cruz:

  • Benegas,
  • Las Tortugas;
  • B° San Ignacio.

Ciudad:

  • 5ta Sección.

Guaymallén:

  • Dorrego;
  • Las Cañas;
  • San Francisco del Monte.

Además, se encuentran en proceso de recuperación:

  • Ciudad: La Favorita
  • Godoy Cruz: Barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

Tareas de purga y colapsos cloacales tras las tormentas en el Gran Mendoza

En paralelo, personal operativo realiza tareas de purga en los grandes acueductos para estabilizar el sistema y acelerar la normalización del servicio. También se registraron colapsos de colectores cloacales en distintos puntos del Área Metropolitana, producto del ingreso excesivo de agua de lluvia al sistema sanitario, una situación agravada por conexiones clandestinas de desagües pluviales.

recomendaciones agua potable uso aguas mendocinas aysam
Recomendaciones para el uso responsable del servicio de agua potable.

Recomendaciones para el uso responsable del servicio de agua potable.

Desde la empresa solicitaron a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de preservar las reservas y contribuir a una pronta recuperación del servicio. Aguas Mendocinas aseguró que continuará informando la evolución de la situación a medida que avance la normalización del sistema.

