Día de la Antártida Argentina: por qué se celebra hoy, 22 de febrero

Cada 22 de febrero, se conmemora el Día de la Antártida Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 22 de febrero se conmemora el Día de la Antártida Argentina, una fecha que recuerda un hecho histórico clave del país y busca resaltar la presencia, investigación y los logros de Argentina en el continente antártico. A continuación, todos los detalles.

Por qué hoy, 22 de febrero, se celebra el Día de la Antártida Argentina

El 22 de febrero de 1904 representó un momento histórico para Argentina: por primera vez, la bandera nacional fue izada en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, marcando el inicio de una presencia continua en la región con la inauguración del Observatorio Meteorológico, que posteriormente se transformaría en la Base Orcadas.

Este acontecimiento, símbolo de soberanía nacional, fue reconocido oficialmente en 1974 mediante la ley Nº 20.827, que estableció el 22 de febrero como el Día de la Antártida Argentina. Durante décadas, Argentina se destacó como la única nación con ocupación permanente en el continente, consolidando su posición estratégica y científica.

Hoy, se reconoce y valora la labor de quienes, con compromiso y dedicación, fortalecen la presencia argentina en la región más austral del planeta. Su trabajo no solo asegura la soberanía, sino que también impulsa la investigación y la cooperación científica a nivel global.

