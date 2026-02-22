Malargüe es uno de los lugares con más volcanes del mundo: cuántos tiene

El departamento de Malargüe es uno de los rincones más fascinantes de la provincia de Mendoza . Además de sus increíbles atractivos turísticos, alberga numerosos volcanes que modelan el paisaje y lo convierten en uno de los territorios más especiales del mundo.

El departamento de Malargüe se distingue por albergar La Payunia , un vasto campo volcánico con más de 800 conos dispersos en un entorno de altísima densidad, considerado entre los mayores del mundo.

El Volcán Malacara es de los más populares en Malargüe

Entre los más populares se encuentra el Volcán Payún Matrú , célebre por su gran caldera y extensas coladas de lava visibles a kilómetros, que lo vuelven un ícono del paisaje mendocino.

El Volcán Payún Liso llama la atención por su cono casi perfecto y silueta simétrica, una de las más fotografiadas de la región. En tanto, el Volcán Malacara , inactivo y erosionado, es famoso por sus cañadones y grietas internas, recorribles mediante excursiones guiadas.

El Volcán Santa María sobresale entre los conos representativos del campo volcánico, rodeado de antiguas coladas solidificadas que evidencian su intensa actividad. Por último, el Volcán Morado se distingue por el tono oscuro de sus rocas, que contrasta con el entorno y realza la singularidad del paisaje malargüino.

Volcán Planchón-Peteroa: actividad, monitoreo permanente y nueva inversión

El Complejo Volcánico Planchón-Peteroa se ubica en el sur de la provincia de Mendoza, sobre el límite internacional con Chile, dentro de la franja volcánica activa de la cordillera de los Andes. Está conformado por varios edificios volcánicos superpuestos, originados a lo largo de cientos de miles de años, con evidencias de actividad tanto prehistórica como histórica.

Por su potencial eruptivo y la cercanía a poblaciones y corredores turísticos, el complejo es monitoreado de forma permanente por el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), organismo dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Sin título (1) Malargüe invertirá USD 280.000 en el monitoreo permanente del volcán.

En este contexto, se anunció una inversión de USD 280.000 destinada a reforzar el monitoreo permanente del volcán, con tecnología que permitirá obtener información confiable y en tiempo real, fundamental para la toma de decisiones y la comunicación pública.

El plan contempla la incorporación de cuatro nuevas estaciones sismológicas, equipos GPS de alta precisión para medir deformaciones del terreno, instrumentos para el control de gases volcánicos y nuevas cámaras de vigilancia, ampliando de forma significativa la capacidad de seguimiento de la actividad volcánica.