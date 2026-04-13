Por la crisis, sectores productivos de Malargüe advierten: "Nos estamos comiendo los ahorros"

Preocupación en la Cámara de Comercio de Malargüe y del resto del Sur de Mendoza, por la crisis económica.

La Cámara de Comercio de Malargüe alertó sobre la crítica situación que atraviesan las pymes locales , en un contexto de caída de ventas, presión impositiva y cierres de negocios. Advierten que se agotan los ahorros, crece la informalidad y peligra el empleo en el departamento .

Tras la difusión del documento elaborado por las tres cámaras de Comercio del Sur mendocino , donde se expone la delicada realidad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) y otros sectores productivos, el presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, amplió el panorama en diálogo con SITIO ANDINO .

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El dirigente empresarial fue contundente al describir el escenario actual, indicando que "la situación de Malargüe es muy crítica en el sector comercial” , al tiempo que cuestionó la escasa flexibilidad de organismos del Estado nacional, que ,según señaló, terminan profundizando las dificultades del sector privado.

En ese sentido, Ginart apuntó contra la presión fiscal y las demoras administrativas que derivan, incluso, en medidas como embargos por parte del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Lejos de acompañar, muchas veces estos organismos terminan asfixiando a comerciantes y empresarios, sostuvo.

Embed - CAÍDA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Siguen en caída las ventas en Malargüe

Gabriel Ginart también subrayó que la crisis se agrava en Malargüe por la fuerte caída en las ventas, lo que impide alcanzar un punto de equilibrio entre los costos fijos y los ingresos. “Ya nos estamos comiendo los ahorros y agotando todas las posibilidades para seguir manteniéndonos”, expresó con preocupación.

A este escenario se suma el cierre progresivo de comercios formales en el departamento, un fenómeno que impacta directamente en la economía local. Paralelamente, crecen las ventas informales, generando, según indicó, un contexto de “competencia desleal” que perjudica aún más a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome dimensión de la situación que atraviesa Malargüe. “Es desesperante el contexto que se vive”, concluyó, advirtiendo que la continuidad de esta crisis pone en riesgo numerosas fuentes laborales y profundiza las consecuencias sociales en la región.