Por la crisis, sectores productivos de Malargüe advierten: "Nos estamos comiendo los ahorros"

La Cámara de Comercio de Malargüe alertó sobre la crítica situación que atraviesan las pymes locales, en un contexto de caída de ventas, presión impositiva y cierres de negocios. Advierten que se agotan los ahorros, crece la informalidad y peligra el empleo en el departamento.
El dirigente empresarial fue contundente al describir el escenario actual, indicando que "la situación de Malargüe es muy crítica en el sector comercial”, al tiempo que cuestionó la escasa flexibilidad de organismos del Estado nacional, que ,según señaló, terminan profundizando las dificultades del sector privado.
En ese sentido, Ginart apuntó contra la presión fiscal y las demoras administrativas que derivan, incluso, en medidas como embargos por parte del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Lejos de acompañar, muchas veces estos organismos terminan asfixiando a comerciantes y empresarios, sostuvo.
A este escenario se suma el cierre progresivo de comercios formales en el departamento, un fenómeno que impacta directamente en la economía local. Paralelamente, crecen las ventas informales, generando, según indicó, un contexto de “competencia desleal” que perjudica aún más a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.
Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tome dimensión de la situación que atraviesa Malargüe. “Es desesperante el contexto que se vive”, concluyó, advirtiendo que la continuidad de esta crisis pone en riesgo numerosas fuentes laborales y profundiza las consecuencias sociales en la región.