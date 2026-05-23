23 de mayo de 2026
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Mayo

Pasteles del 25 de Mayo vuelven a tener un fin benéfico en Malargüe

El Consejo de Adultos Mayores de Malargüe lanzó una venta de pasteles para solventar gastos de la entidad.

Pasteles malargüinos para el 25 de Mayo (Gentileza).

Pasteles malargüinos para el 25 de Mayo (Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Cada 25 de Mayo, las comidas tradicionales no solo evocan la historia y las costumbres argentinas, sino que también se transforman en una valiosa herramienta de recaudación para numerosas instituciones de bien público. En Malargüe, el Consejo de Adultos Mayores volverá a apostar por la venta de pasteles para obtener recursos que permitan sostener sus actividades durante el año.

La celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo encuentra a distintas organizaciones sociales, deportivas y comunitarias trabajando intensamente en la elaboración y comercialización de comidas típicas. Se trata de una práctica que se repite cada año y que representa una importante fuente de ingresos para entidades que desarrollan tareas de contención, integración y servicio a la comunidad.

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Embed - MALARGÜE: VENTA DE PASTELES PARA EL 25 DE MAYO

Tradición y gastronomía mendocina

El presidente del Consejo de Adultos Mayores de Malargüe, Raúl Castro, confirmó que la institución realizará una venta de pasteles este lunes 25 de Mayo. La propuesta busca mantener viva una tradición culinaria profundamente arraigada en Mendoza, donde estas delicias forman parte de la identidad gastronómica provincial y se transmiten de generación en generación.

La venta comenzará a las 12.30 en la sede de la entidad, ubicada en la intersección de avenida General Roca y Poti Malal, en el barrio Payén, al este de la ciudad. Además, Castro explicó que durante los días previos se desarrolla una preventa mediante los contactos de los socios y miembros de la comisión directiva.

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El valor de la docena fue fijado en 9 mil pesos y, según destacaron desde la organización, la respuesta de la comunidad suele ser muy positiva en este tipo de iniciativas, especialmente en fechas patrias donde las comidas tradicionales cobran un significado especial.

Castro señaló que todo lo recaudado será destinado a solventar los gastos de funcionamiento de la asociación, que actualmente se sostiene principalmente gracias a la cuota mensual de sus adherentes, establecida en 2.000 pesos. De esta manera, una costumbre ligada a la historia nacional vuelve a convertirse en una oportunidad solidaria para fortalecer el trabajo de una institución al servicio de los adultos mayores de Malargüe.

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