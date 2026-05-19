23 Ríos convertirá el 25 de Mayo en una fiesta patria con shows, feria y gastronomía regional

El 25 de Mayo no será una fecha más en el calendario. El nuevo fin de semana largo ofrecerá a cientos de mendocinos la posibilidad de disfrutar de distintas actividades turísticas y eventos en toda la provincia. En ese contexto, el predio de 23 Ríos se convertirá en uno de los epicentros de los festejos patrios con una gran Peña Patria , que incluirá propuestas para niños y adultos con entrada libre y gratuita .

Día Mundial de la Hipertensión: la importancia de controlar la presión arterial

¿Celeste y blanca desde el inicio? El dato desconocido sobre la escarapela argentina

El evento promete una jornada bien argentina con música en vivo, gastronomía tradicional, feria de emprendedores y actividades pensadas para toda la familia .

Desde las 12 hasta las 20 del próximo lunes 25 de Mayo , en el predio ubicado sobre Acceso Sur y Boedo , lateral Este , en Luján de Cuyo , la reconocida cervecería mendocina llevará adelante una jornada especial para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo .

La propuesta incluirá un menú patrio y una destacada grilla artística con shows en vivo de Los Chimeno, Cara y Cepa, Ini Ceverino junto a Ricardo Vaccari y Fede Chavero, Gastón Abdala y la participación especial de la compañía de malambo Chakaymanta.

23 ríos Cervecería - 25 de mayo 2026 Con espíritu patriótico y solidario, así será la "Peña en el 23". Foto: Gentileza 23 Ríos

La conducción estará a cargo del Tano Robles, en una celebración pensada para que familias y grupos de amigos compartan una tarde atravesada por la tradición y la cultura argentina.

Además, se sumará la feria de emprendedores Ando Feriando, donde productores y emprendedores locales ofrecerán distintos productos regionales, generando un espacio de encuentro, paseo y consumo local.

Para los más chicos habrá un Sector Kids con inflables, metegol y distintas sorpresas, lo que convertirá a la peña en una propuesta ideal para disfrutar durante toda la tarde y cerrar el fin de semana largo con un festejo patrio.

Cómo participar de la Peña Patria de 23 Ríos

La entrada será libre y gratuita mediante la donación solidaria de una leche larga vida, que deberá entregarse el mismo 25 de Mayo en el ingreso al predio de 23 Ríos, ubicado sobre Acceso Sur y Boedo, lateral Este.

23 ríos Cervecería - 25 de mayo 2026 (1) Las entradas se canjean el mismo día del evento. Foto: 23 Ríos

Las actividades se desarrollarán de 12 a 20 e incluirán música en vivo, gastronomía típica, feria de emprendedores y espacios recreativos para niños.