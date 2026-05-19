23 Ríos convertirá el 25 de Mayo en una fiesta patria con shows, feria y gastronomía regional

El 25 de Mayo no será una fecha más en el calendario. El nuevo fin de semana largo ofrecerá a cientos de mendocinos la posibilidad de disfrutar de distintas actividades turísticas y eventos en toda la provincia. En ese contexto, el predio de 23 Ríos se convertirá en uno de los epicentros de los festejos patrios con una gran Peña Patria, que incluirá propuestas para niños y adultos con entrada libre y gratuita.
El evento promete una jornada bien argentina con música en vivo, gastronomía tradicional, feria de emprendedores y actividades pensadas para toda la familia.
23 Ríos celebra el 25 de Mayo con una gran fiesta patria
Desde las 12 hasta las 20 del próximo lunes 25 de Mayo, en el predio ubicado sobre Acceso Sur y Boedo, lateral Este, en Luján de Cuyo, la reconocida cervecería mendocina llevará adelante una jornada especial para conmemorar el Día de la Revolución de Mayo.
La propuesta incluirá un menú patrio y una destacada grilla artística con shows en vivo de Los Chimeno, Cara y Cepa, Ini Ceverino junto a Ricardo Vaccari y Fede Chavero, Gastón Abdala y la participación especial de la compañía de malambo Chakaymanta.
23 ríos Cervecería - 25 de mayo 2026
Con espíritu patriótico y solidario, así será la "Peña en el 23".
Foto: Gentileza 23 Ríos
La conducción estará a cargo del Tano Robles, en una celebración pensada para que familias y grupos de amigos compartan una tarde atravesada por la tradición y la cultura argentina.
Además, se sumará la feria de emprendedores Ando Feriando, donde productores y emprendedores locales ofrecerán distintos productos regionales, generando un espacio de encuentro, paseo y consumo local.
Para los más chicos habrá un Sector Kids con inflables, metegol y distintas sorpresas, lo que convertirá a la peña en una propuesta ideal para disfrutar durante toda la tarde y cerrar el fin de semana largo con un festejo patrio.
Cómo participar de la Peña Patria de 23 Ríos
La entrada será libre y gratuita mediante la donación solidaria de una leche larga vida, que deberá entregarse el mismo 25 de Mayo en el ingreso al predio de 23 Ríos, ubicado sobre Acceso Sur y Boedo, lateral Este.
23 ríos Cervecería - 25 de mayo 2026 (1)
Las entradas se canjean el mismo día del evento.
Foto: 23 Ríos
Las actividades se desarrollarán de 12 a 20 e incluirán música en vivo, gastronomía típica, feria de emprendedores y espacios recreativos para niños.