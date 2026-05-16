16 de mayo de 2026
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Día Mundial del Whisky: por qué se celebra hoy, 16 de mayo

Cada tercer sábado de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial del Whisky: por qué se celebra hoy, 16 de mayo

Día Mundial del Whisky: por qué se celebra hoy, 16 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada tercer sábado de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky, un homenaje a una de las bebidas más populares y apreciadas en todo el mundo. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride.

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Descubrí por qué el 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky

Descubrí por qué el 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky

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El origen del whisky y la historia detrás de su celebración mundial

El whisky, cuyo nombre proviene del gaélico y significa “agua de vida”, es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación de cereales como cebada, trigo, maíz o centeno, combinados con malta y agua.

Su historia se remonta a Escocia en 1494, donde inicialmente se utilizaba con fines medicinales y como consuelo para aliviar el dolor y la tristeza, siendo común en rituales de duelo y ceremonias funerarias.

El Día Mundial del Whisky fue creado gracias al experto en destilados Blair Bowman, con la idea de promover experiencias para los amantes de esta bebida, incluyendo catas y talleres especializados.

Con el tiempo, la celebración trascendió fronteras y se convirtió en un evento reconocido a nivel mundial, que honra la tradición y la cultura del whisky.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 16 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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