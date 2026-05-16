Día Mundial del Whisky: por qué se celebra hoy, 16 de mayo

Cada tercer sábado de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky , un homenaje a una de las bebidas más populares y apreciadas en todo el mundo. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride .

Descubrí por qué el 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Whisky

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El whisky , cuyo nombre proviene del gaélico y significa “agua de vida” , es una bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación de cereales como cebada, trigo, maíz o centeno , combinados con malta y agua.

Su historia se remonta a Escocia en 1494 , donde inicialmente se utilizaba con fines medicinales y como consuelo para aliviar el dolor y la tristeza, siendo común en rituales de duelo y ceremonias funerarias.

El Día Mundial del Whisky fue creado gracias al experto en destilados Blair Bowman, con la idea de promover experiencias para los amantes de esta bebida, incluyendo catas y talleres especializados.

Con el tiempo, la celebración trascendió fronteras y se convirtió en un evento reconocido a nivel mundial, que honra la tradición y la cultura del whisky.

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