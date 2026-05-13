13 de mayo de 2026
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A 45 años del atentado a Juan Pablo II: el día que el Papa sobrevivió al ataque

A 45 años del atentado contra el papa Juan Pablo II, recordamos el ataque que conmocionó al mundo y marcó para siempre la historia del Vaticano.

A 45 años del atentado a Juan Pablo II: el día que el Papa sobrevivió al ataque

A 45 años del atentado a Juan Pablo II: el día que el Papa sobrevivió al ataque

Por Sitio Andino Sociedad

Este 13 de mayo se cumplen 45 años del atentado que casi termina con la vida del papa Juan Pablo II en plena Plaza San Pedro. A más de cuatro décadas de aquel impactante episodio que conmocionó al mundo, repasamos algunos detalles importantes.

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Cómo fue el atentado contra el papa Juan Pablo II y el histórico perdón a su agresor

El 13 de mayo de 1981, una multitud se reunió en la Plaza de San Pedro para participar de la tradicional audiencia pública de Juan Pablo II. Mientras saludaba a los fieles desde un vehículo descubierto, la tranquilidad de la tarde se interrumpió de forma abrupta cuando varios disparos impactaron contra el pontífice frente a miles de personas.

Tras el ataque, el papa fue trasladado de urgencia a un hospital de Roma en medio de escenas de desesperación y confusión. Las heridas comprometieron seriamente su estado de salud, especialmente en la zona abdominal, y los médicos debieron intervenirlo durante varias horas para salvarle la vida. Durante días, el mundo siguió con preocupación cada parte médico emitido desde el Vaticano.

atentado contra Juan Pablo II
El momento del atentado contra el papa Juan Pablo II

El momento del atentado contra el papa Juan Pablo II

El autor del atentado fue Mehmet Ali Agca, un joven turco que logró ser detenido pocos segundos después de disparar. Con antecedentes criminales en su país, fue llevado a juicio en Italia y condenado a prisión perpetua por el ataque contra el pontífice. Además, durante la investigación se intentó determinar si existían conexiones internacionales detrás del atentado, aunque nunca pudieron probarse de manera concluyente.

Sin embargo, uno de los hechos que más sorprendió al mundo ocurrió tiempo después, cuando Juan Pablo II decidió perdonar públicamente a su agresor. Incluso llegó a visitarlo en prisión y mantuvo una conversación privada con él. Ese gesto de reconciliación quedó como uno de los momentos más recordados y simbólicos de todo su pontificado.

Juan Pablo II
El histórico encuentro entre Juan Pablo II y su agresor

El histórico encuentro entre Juan Pablo II y su agresor

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