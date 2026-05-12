Mendoza, cada vez más cerca del vuelo directo a Madrid: cuándo empezaría y quién lo operará

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vuelos | Proyectan un vuelo directo entre Mendoza y Madrid para 2027. Se oficializó un avance clave para el turismo y la economía local: Mendoza trabaja firmemente en la creación de una ruta aérea directa con España. Tras un encuentro estratégico en Casa de Gobierno con autoridades de la aerolínea europea Air Europa, se confirmaron las gestiones para que este trayecto sea una realidad en los próximos años. El proyecto tiene como objetivo fundamental potenciar la conectividad internacional de la región, facilitando la llegada de visitantes europeos y abriendo nuevas puertas para inversiones vinculadas al sector turístico. De concretarse, marcaría un hito histórico para el aeropuerto local y para todos los mendocinos. #Mendoza #España #Europa"

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