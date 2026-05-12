Mendoza, cada vez más cerca del vuelo directo a Madrid: cuándo empezaría y quién lo operará

La aerolínea Air Europa analiza la apertura de una nueva ruta aérea entre Mendoza y Madrid. El presidente de la empresa, Javier Hidalgo, visitó la provincia y estudia la posibilidad de contar con un vuelo directo desde el año que viene.
El proyecto volvió a cobrar impulso tras la visita del Presidente de una compañía líder a la provincia en busca de una ampliación de las operaciones aéreas.
La aerolínea Air Europa analiza la apertura de una nueva ruta aérea entre Mendoza y Madrid. El presidente de la empresa, Javier Hidalgo, visitó la provincia y estudia la posibilidad de contar con un vuelo directo desde el año que viene.
Las autoridades gubernamentales mendocinas recibieron al empresario para trabajar en el proyecto que uniría a la provincia con el Viejo Mundo. Air Europa ya cuenta con vuelos desde España hacia Buenos Aires y Córdoba, que tienen una ocupación promedio del 90%.
En 2019, el gobierno local ya había comenzado las negociaciones con la misma aerolínea, pero no se concretaron. En enero de este año, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), viajó a Madrid para explorar las oportunidades de desarrollo turístico.
Actualmente desde la provincia de Mendoza se puede viajar a destinos internacionales como Panamá, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Lima y San Pablo. Además, hay diversos vuelos a distintas ciudades del país como Córdoba, Buenos Aires, Salta, Neuquén,