12 de mayo de 2026
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Vuelo

Mendoza, cada vez más cerca del vuelo directo a Madrid: cuándo empezaría y quién lo operará

El proyecto volvió a cobrar impulso tras la visita del Presidente de una compañía líder a la provincia en busca de una ampliación de las operaciones aéreas.

Más vuelos internacionales: Mendoza busca tener conexión aérea directa con Madrid mediante Air Europa

Más vuelos internacionales: Mendoza busca tener conexión aérea directa con Madrid mediante Air Europa

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La aerolínea Air Europa analiza la apertura de una nueva ruta aérea entre Mendoza y Madrid. El presidente de la empresa, Javier Hidalgo, visitó la provincia y estudia la posibilidad de contar con un vuelo directo desde el año que viene.

Las autoridades gubernamentales mendocinas recibieron al empresario para trabajar en el proyecto que uniría a la provincia con el Viejo Mundo. Air Europa ya cuenta con vuelos desde España hacia Buenos Aires y Córdoba, que tienen una ocupación promedio del 90%.

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Años de gestiones en busca del vuelo directo a Europa

En 2019, el gobierno local ya había comenzado las negociaciones con la misma aerolínea, pero no se concretaron. En enero de este año, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), viajó a Madrid para explorar las oportunidades de desarrollo turístico.

Actualmente desde la provincia de Mendoza se puede viajar a destinos internacionales como Panamá, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Lima y San Pablo. Además, hay diversos vuelos a distintas ciudades del país como Córdoba, Buenos Aires, Salta, Neuquén,

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Vuelos | Proyectan un vuelo directo entre Mendoza y Madrid para 2027. Se oficializó un avance clave para el turismo y la economía local: Mendoza trabaja firmemente en la creación de una ruta aérea directa con España. Tras un encuentro estratégico en Casa de Gobierno con autoridades de la aerolínea europea Air Europa, se confirmaron las gestiones para que este trayecto sea una realidad en los próximos años. El proyecto tiene como objetivo fundamental potenciar la conectividad internacional de la región, facilitando la llegada de visitantes europeos y abriendo nuevas puertas para inversiones vinculadas al sector turístico. De concretarse, marcaría un hito histórico para el aeropuerto local y para todos los mendocinos. #Mendoza #España #Europa"
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