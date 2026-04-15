Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas. Foto: Freepix

Por Natalia Mantineo







AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza comunicó que este miércoles 15 de abril se realizará un importante corte de agua que afectará a diversos puntos del Gran Mendoza. La interrupción del suministro es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento esenciales en la red de acueductos de la provincia.

agua1.jpg El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza. Corte de agua: las zonas afectadas Según el cronograma oficial, las maniobras comenzarán a las 8 y se estima que el servicio comience a normalizarse paulatinamente a partir de las 18.

Zonas afectadas por el corte El operativo impactará en sectores específicos de cuatro departamentos:

Ciudad: barrio La Favorita.

Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.

Guaymallén y Luján de Cuyo: la zona comprendida desde Juan José Paso (Luján) hasta Elpidio González, y desde el Acceso Sur por Costanera hasta Tapón Moyano (Guaymallén). Embed El miércoles 15 de abril habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Ciudad, #GodoyCruz, #Guaymallén y #LujándeCuyo a partir de las 8 h pic.twitter.com/NtnqvEl5dt — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) April 14, 2026 Recomendaciones para tener en cuenta Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado del recurso y seguir una serie de medidas preventivas para minimizar los inconvenientes:

Reserva de agua: Mantener una reserva de agua potable embotellada (se calculan 2 litros por persona) en recipientes limpios.

Uso del tanque: Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, limitando su uso solo a lo esencial (higiene y consumo).

Restricciones: Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines durante las horas del corte.

Prohibiciones vigentes: Se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

Control de pérdidas: Verificar que no existan goteras en canillas ni pérdidas en inodoros para evitar el derroche innecesario. Se recomienda a los usuarios de las zonas aledañas realizar también un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, regulando el caudal de las canillas para colaborar con la presión del sistema.