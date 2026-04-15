15 de abril de 2026
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Corte de agua

Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas

El corte de agua está previsto para este miércoles, de 8 a 18. El motivo de la interrupción tiene que ver con tareas de mantenimiento en el acueducto.

Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas.

Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas.

Foto: Freepix
 Por Natalia Mantineo

AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza comunicó que este miércoles 15 de abril se realizará un importante corte de agua que afectará a diversos puntos del Gran Mendoza. La interrupción del suministro es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento esenciales en la red de acueductos de la provincia.

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El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza.

El corte de agua programado afectará a varias zonas del Gran Mendoza.

Corte de agua: las zonas afectadas

Según el cronograma oficial, las maniobras comenzarán a las 8 y se estima que el servicio comience a normalizarse paulatinamente a partir de las 18.

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Zonas afectadas por el corte

El operativo impactará en sectores específicos de cuatro departamentos:

  • Ciudad: barrio La Favorita.

  • Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.

  • Guaymallén y Luján de Cuyo: la zona comprendida desde Juan José Paso (Luján) hasta Elpidio González, y desde el Acceso Sur por Costanera hasta Tapón Moyano (Guaymallén).

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Recomendaciones para tener en cuenta

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado del recurso y seguir una serie de medidas preventivas para minimizar los inconvenientes:

  • Reserva de agua: Mantener una reserva de agua potable embotellada (se calculan 2 litros por persona) en recipientes limpios.

  • Uso del tanque: Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, limitando su uso solo a lo esencial (higiene y consumo).

  • Restricciones: Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines durante las horas del corte.

  • Prohibiciones vigentes: Se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

  • Control de pérdidas: Verificar que no existan goteras en canillas ni pérdidas en inodoros para evitar el derroche innecesario.

Se recomienda a los usuarios de las zonas aledañas realizar también un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, regulando el caudal de las canillas para colaborar con la presión del sistema.

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