Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas se verán afectadas.

AYSAM. Agua y Saneamiento Mendoza comunicó que este miércoles 15 de abril se realizará un importante corte de agua que afectará a diversos puntos del Gran Mendoza. La interrupción del suministro es necesaria para realizar trabajos de mantenimiento esenciales en la red de acueductos de la provincia.
Corte de agua: las zonas afectadas
Según el cronograma oficial, las maniobras comenzarán a las 8 y se estima que el servicio comience a normalizarse paulatinamente a partir de las 18.
Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la población extremar el cuidado del recurso y seguir una serie de medidas preventivas para minimizar los inconvenientes:
Reserva de agua: Mantener una reserva de agua potable embotellada (se calculan 2 litros por persona) en recipientes limpios.
Uso del tanque: Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario, limitando su uso solo a lo esencial (higiene y consumo).
Restricciones: Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines durante las horas del corte.
Prohibiciones vigentes: Se recuerda que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.
Control de pérdidas: Verificar que no existan goteras en canillas ni pérdidas en inodoros para evitar el derroche innecesario.
Se recomienda a los usuarios de las zonas aledañas realizar también un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, regulando el caudal de las canillas para colaborar con la presión del sistema.