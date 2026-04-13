13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Se renueva el pedido de Justicia por un hecho que conmocionó a toda la comunidad de Malargüe

La expresión de hondo pesar es de la madre de Jazmín Quiroga Benteo, fallecida tras ser atropellada en la ciudad de Malargüe, hace poco más de cuatro meses.

El pedido de Justicia de la madre de Jazmín Quiroga Benteo, y al que se suma la comunidad de Malargüe.

El pedido de Justicia de la madre de Jazmín Quiroga Benteo, y al que se suma la comunidad de Malargüe.

La ceremonia tuvo lugar en la intersección de Avenida General Roca y Valle Hermoso, escenario de la tragedia que terminó con la vida de Selena Jazmín y dejó gravemente herido a su hermano menor, Renzo, quien continúa en proceso de recuperación tras haber permanecido internado en distintos centros de salud del sur provincial y del Gran Mendoza.

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Embed - MALARGÜE: PINTARON ESTRELLA AMARILLA EN MEMORIA DE JAZMÍN QUIROGA BENTEO

El dolor que cala profundo en Malargüe

En ese punto, cargado de memoria y tristeza, se pintó una estrella amarilla en memoria de Selena Jazmín Quiroga Benteo, símbolo que busca visibilizar a las víctimas de siniestros viales y generar conciencia sobre la responsabilidad al volante. Además, se descubrió un cartel recordatorio y se habilitó un banco, transformando el espacio en un sitio de reflexión permanente para quienes transiten por el lugar.

La convocatoria reunió a más de un centenar de personas. Entre ellos, familiares, amigos, vecinos, docentes, alumnos y comerciantes de la zona, quienes se acercaron para acompañar en silencio y con respeto. La presencia de la comunidad evidenció el impacto que dejó la pérdida de la niña y el acompañamiento sostenido hacia su familia.

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Una familia rota en Malargüe por la imprudencia

Aunque no hubo discursos formales ni contacto con la prensa, un momento sintetizó el dolor de todos. Mientras pintaba la estrella amarilla, la madre de Jazmín, Belén Benteo, visiblemente conmovida, expresó con firmeza una frase que atravesó a los presentes: “Ninguna mamá debería estar haciendo esto”. Sus palabras, breves pero profundas, reflejaron la dimensión de una pérdida irreparable.

Finalizada la ceremonia, los asistentes caminaron en silencio los cien metros que separan el lugar del hecho de la vivienda donde Jazmín vivía, el espacio donde compartía juegos con sus vecinos y compañeros de Séptimo Grado de la Escuela Savio Primaria. Muchos de esos niños asistieron con sus camperas de la Promoción 2025 sobre el uniforme escolar, en un gesto sencillo pero cargado de significado.

Continúa en la cárcel el sujeto que apagó la vida de Selena Jazmín

El reclamo de Justicia continúa vigente. Desde el entorno familiar y la comunidad sostienen que no se trató de un accidente, sino de un hecho marcado por la imprudencia y el exceso de velocidad.

Por el caso, se encuentra detenido un hombre de 31 años, identificado como William Letelier, alojado en la Penitenciaría Provincial. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, está imputado por homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con homicidio simple en grado de tentativa.

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