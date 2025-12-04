Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Accidente fatal en Malargüe. Fatal accidente en Malargüe

Un trágico accidente ocurrido en la avenida General Roca de la ciudad de Malargüe dejó como saldo la muerte de una niña de 13 años y un niño de 10 gravemente herido. El siniestro ocurrió cuando un automóvil, que habría circulado a alta velocidad, perdió el control y embistió a los menores. El conductor terminó sobre una acequia.

Según informaron fuentes confiables, esta tarde se registró un fatal accidente al este de la ciudad de Malargüe, sobre Avenida General Roca, a metros de su intersección con calle Llancanelo, de Barrio El Payén. El hecho ocurrió alrededor de las 17.45, cuando un automóvil perdió el control y embistió a dos menores que se encontraban en el lugar.

Lamentable accidente Como consecuencia del impacto, una niña de 13 años falleció en el acto, mientras que un niño de 10 años fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe, y por estos minutos es derivado al Hospital Humberto Notti de la ciudad de Mendoza.

De acuerdo con los primeros trascendidos, un vehículo BMW, al mando de un hombre de 31 años, habría circulado al este de Roca a alta velocidad y, por razones que aún se investigan, terminó perdiendo el dominio, atropellando a los niños que se encontraban sobre la carpeta asfáltica. El rodado quedó detenido sobre una de las acequias que bordean la avenida, que tiene doble mano y corre en sentido este–oeste.

Otros datos que surgen de la investigación, es que ambos menores fueron arrastrados unos 70 metros. El conductor no poseía licencia de conducir al momento de la llegada de los móviles policiales. El hecho ha sido caratulado como homicidio culposo.

