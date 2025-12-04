#Taboola
4 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Un auto perdió el control y atropelló a dos menores en Avenida Roca de Malargüe. Una niña murió en el acto y un niño quedó grave estado.

Accidente fatal en Malargüe.

Accidente fatal en Malargüe.

Fatal accidente en Malargüe

Fatal accidente en Malargüe

 Por Claudio Altamirano

Un trágico accidente ocurrido en la avenida General Roca de la ciudad de Malargüe dejó como saldo la muerte de una niña de 13 años y un niño de 10 gravemente herido. El siniestro ocurrió cuando un automóvil, que habría circulado a alta velocidad, perdió el control y embistió a los menores. El conductor terminó sobre una acequia.

Según informaron fuentes confiables, esta tarde se registró un fatal accidente al este de la ciudad de Malargüe, sobre Avenida General Roca, a metros de su intersección con calle Llancanelo, de Barrio El Payén. El hecho ocurrió alrededor de las 17.45, cuando un automóvil perdió el control y embistió a dos menores que se encontraban en el lugar.

Lee además
Ciudad de Mendoza: el joven recibió un disparo cuando circulaba por calle Aliar y Pablo Neruda.
Tiene pedido de captura

Ataque a tiros en Ciudad de Mendoza: un motociclista recibió un disparo en la cabeza
fiesta provincial de la cerveza: por alerta meteorologica se reprograman dos dias del festival
Pronósticos de tormentas

Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival

Lamentable accidente

Como consecuencia del impacto, una niña de 13 años falleció en el acto, mientras que un niño de 10 años fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe, y por estos minutos es derivado al Hospital Humberto Notti de la ciudad de Mendoza.

De acuerdo con los primeros trascendidos, un vehículo BMW, al mando de un hombre de 31 años, habría circulado al este de Roca a alta velocidad y, por razones que aún se investigan, terminó perdiendo el dominio, atropellando a los niños que se encontraban sobre la carpeta asfáltica. El rodado quedó detenido sobre una de las acequias que bordean la avenida, que tiene doble mano y corre en sentido este–oeste.

Otros datos que surgen de la investigación, es que ambos menores fueron arrastrados unos 70 metros. El conductor no poseía licencia de conducir al momento de la llegada de los móviles policiales. El hecho ha sido caratulado como homicidio culposo.

Temas
Seguí leyendo

Chocó, abandonó el auto y ahora enfrenta una multa de más de $8 millones en San Rafael

Estacionamiento Medido: 80% de pagos electrónicos y uso creciente en la Ciudad de Mendoza

San Carlos aprobó su Presupuesto 2026 con amplia mayoría en el Concejo

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Tupungato lanzó un plan mensual de servicios públicos integrados con participación de OSEP

VIH estable en San Rafael, pero alertan por el aumento de sífilis y otras infecciones

San Rafael: jefes policiales del Sur obtuvieron las calificaciones más altas del año

Vendimia 2026: Lavalle, anfitrión histórico de la Bendición de los Frutos y el Paseo Federal

LO QUE SE LEE AHORA
Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Atención mendocinos y turistas: rige una alerta amarilla por tormentas. 
Alerta amarilla

Calor, tormentas y granizo: el inoportuno pronóstico para el fin de semana en Mendoza

Una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo
Polémica

Video: una exreina de la Vendimia denuncia violencia institucional y destrato hacia su hija en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Por Claudio Altamirano
Matias Morales fue detenido en San Juan por la Policía de Mendoza
Avanza la investigación

Cayó el dueño de Ok Eventos en San Juan, acusado de presuntas estafas vinculadas a cenas de egresados

Por Carla Canizzaro
Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival
Pronósticos de tormentas

Fiesta Provincial de la Cerveza: por alerta meteorológica se reprograman dos días del Festival

Por Sitio Andino Departamentales