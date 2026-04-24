24 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Colectivo

Un colectivo atropelló a un peatón en el Parque San Martín y permanece en grave estado

La víctima, de 76 años, permanece internada en el Hospital Central. El chofer fue detenido y se investigan las causas del hecho.

Un colectivo atropelló a un peatón en el Parque San Martín y permanece en grave estado
Un colectivo atropelló a un peatón en el Parque San Martín y permanece en grave estado Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

En horas del mediodía del viernes, un accidente vial se registró en una rotonda concurrida del Parque General San Martín, cuando un colectivo atropelló a un peatón de 76 años, que fue internado en estado crítico en el Hospital Central. El conductor quedó detenido y se investigan las causas mediante las cámaras de seguridad del vehículo.

Embed

Lee además
Accidente fatal en la zona rural de Malargüe.

Fatal accidente en Ruta Nacional 40 Sur, donde un joven perdió el control, volcó y murió en el acto
El hecho generó preocupación entre los trabajadores del predio video

Drama en Guaymallén tras un incendio que destruyó puestos y mercadería

Impactante accidente en el Parque General San Martín

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30. Según las primeras reconstrucciones, un colectivo de la línea 207, interno 02, circulaba por calle Carlos Thays en dirección norte hacia Orzali. Al llegar a la rotonda ubicada en la intersección con Avenida del Libertador, y por motivos que aún se investigan, arrolló a un peatón de 76 años.

La víctima recibió asistencia inmediata del Servicio Coordinado de Emergencias, que diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano. En tanto, efectivos policiales realizaron el test de alcoholemia al chofer, de 34 años, con resultado negativo. También se efectuó una extracción de sangre al peatón y se avanzó con el análisis de las cámaras del colectivo.

Horas más tarde, se confirmó que la víctima fue trasladada al Hospital Central, donde su estado de salud se agravó y quedó internado en terapia intensiva.

Temas
Seguí leyendo

El final más triste: murió el niño internado en el Notti por maltrato infantil y la causa pasó a homicidio

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta

Cruce de versiones en el caso D'Agostino: la querella cuestiona y el acusado se defiende

Otra vez sin acuerdo: absolvieron al único acusado por la muerte de Diego Céspedes

"Ella no es tuya": la brutal confesión de una mujer tras matar a su nuera influencer

Un accidente en Ruta 40 dejó a un motociclista con lesiones tras un fuerte impacto

Golpes, dudas y un giro clave: dura imputación al padrastro del nene de dos años internado en el Notti

Un motociclista atropelló a una adolescente y su estado es crítico

LO QUE SE LEE AHORA
Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta

Las Más Leídas

Mendoza de luto: Murió Oscar Puebla, figura del jazz y la música cuyana

Otra pérdida que sacude a la música: falleció un referente del jazz y la guitarra mendocina

El IPV flexibiliza un requisito clave para que más familias accedan al plan Mi Casa.

¿Buscás casa? El IPV cambió un requisito y ahora es más fácil

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Noche de terror: le tirotearon la casa cuando estaba con su nieta

Invasión de aves en Ciudad: tordos generan problemas sanitarios en pleno microcentro video

El fenómeno que preocupa en Mendoza: bandadas de tordos generan caos en el microcentro

Conmoción por la muerte del niño que fue víctima de maltrato infantil. 

El final más triste: murió el niño internado en el Notti por maltrato infantil y la causa pasó a homicidio