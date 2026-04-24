Un colectivo atropelló a un peatón en el Parque San Martín y permanece en grave estado Foto: Yemel Fil

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Impactante accidente en el Parque General San Martín El hecho ocurrió alrededor de las 12.30. Según las primeras reconstrucciones, un colectivo de la línea 207, interno 02, circulaba por calle Carlos Thays en dirección norte hacia Orzali. Al llegar a la rotonda ubicada en la intersección con Avenida del Libertador, y por motivos que aún se investigan, arrolló a un peatón de 76 años.

La víctima recibió asistencia inmediata del Servicio Coordinado de Emergencias, que diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano. En tanto, efectivos policiales realizaron el test de alcoholemia al chofer, de 34 años, con resultado negativo. También se efectuó una extracción de sangre al peatón y se avanzó con el análisis de las cámaras del colectivo.

Horas más tarde, se confirmó que la víctima fue trasladada al Hospital Central, donde su estado de salud se agravó y quedó internado en terapia intensiva.