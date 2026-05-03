4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato finalizó una importante obra de infraestructura en el Centro Regional Universitario

La obra en Tupungato permitió optimizar el sistema de escurrimiento de lluvias y garantizar la continuidad académica durante todo el proceso constructivo.

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Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato continúa fortaleciendo su infraestructura educativa y, en los últimos días, finalizó una importante obra edilicia en el Centro Regional Universitario Tupungato.

La intervención consistió en la construcción de una nueva cubierta de techo, mediante una estructura metálica montada en superposición al sistema existente, una solución técnica pensada para mejorar la protección del edificio y optimizar su funcionamiento a largo plazo.

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Un diseño pensado para evitar filtraciones y mejorar el mantenimiento

El nuevo diseño “a dos aguas” fue desarrollado para favorecer el escurrimiento natural del agua de lluvia, permitiendo su evacuación directa hacia el exterior del edificio.

De esta manera, se eliminó la necesidad de canaletas y bajadas pluviales tradicionales, sistemas que suelen presentar obstrucciones por acumulación de suciedad o residuos y que, con el tiempo, generan filtraciones, deterioro de cielorrasos y daños en el mobiliario. En paralelo a la obra, también se realizaron tareas de reacondicionamiento de equipamiento interno.

Clases normales durante toda la obra

Uno de los aspectos destacados del proyecto fue su sistema constructivo, que permitió avanzar con los trabajos sin interrumpir el normal dictado de clases ni alterar la dinámica educativa del establecimiento.

Esto garantizó la continuidad académica durante todo el proceso, beneficiando a estudiantes, docentes y personal educativo.

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Un espacio clave para la educación de todo el departamento

La obra tiene un impacto directo en la calidad educativa del departamento, ya que en el complejo funcionan múltiples propuestas formativas de nivel superior y programas educativos estratégicos.

En el centro desarrollan sus actividades carreras dependientes del Instituto Tecnológico Universitario, del Instituto de Educación Superior, además de estudiantes del programa Mendoza Futura.

También funcionan allí la Escuela de Ajedrez Pablo Agostinelli, alumnos de la Licenciatura en Enfermería, un centro educativo de primera infancia y recientemente los Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario.

Con esta inversión, Tupungato continúa apostando al fortalecimiento de sus espacios educativos y a generar mejores condiciones para la formación de niños, jóvenes y adultos del departamento.

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